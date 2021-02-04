Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба

Фланговый полузащитник " Колоса " Кирилл Петров не захотел комментировать исключения Евгения Селезнева из команды, сообщает ТК Футбол.

Я не буду комментировать этот вопрос. Последнее слово за тренером, поэтому больше ничего не буду говорить.

Думаю, это не футболисты должны рассказывать, а руководство.