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Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба
Не футболисты должны говорить
Фланговый полузащитник "
Я не буду комментировать этот вопрос. Последнее слово за тренером, поэтому больше ничего не буду говорить.
Думаю, это не футболисты должны рассказывать, а руководство.
Напомним, что накануне нападающий Евгений Селезнев был исключен из команды за уже не первое нарушение и вынужден был заблаговременно вернуться со сбора в Турции в Украину.
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Источник:Футбол News
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