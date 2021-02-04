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Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Не футболисты должны говорить

Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба
Новина українською

Фланговый полузащитник "Колоса" Кирилл Петров не захотел комментировать исключения Евгения Селезнева из команды, сообщает ТК Футбол.

Я не буду комментировать этот вопрос. Последнее слово за тренером, поэтому больше ничего не буду говорить.

Думаю, это не футболисты должны рассказывать, а руководство.

Напомним, что накануне нападающий Евгений Селезнев был исключен из команды за уже не первое нарушение и вынужден был заблаговременно вернуться со сбора в Турции в Украину.

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Источник:
Футбол News

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