Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Товарищеский матч

4 февраля. Турция. Начало в 16:15

"Динамо" (Киев, Украина) - "ЦСКА 1948" (София, Болгария)

Лидер УПЛ продолжает подготовку ко второй части украинского чемпионата и матчам плей-офф в Лиге Европы. Очередным оппонентом "бело-синих" станет софийский "ЦСКА 1948". Болгарский клуб после первой части национального чемпионата занимает шестую строчку в таблице среди четырнадцати участников. Отставание от лидера - 15 баллов. Выше в таблице в том числе находится и "классический" ЦСКА, который опережает "1948" на пять очков.

Этой зимой "ЦСКА 1948" уже встречался с украинскими командами. Ранее болгары расписали результативную ничью с "Александрией" (1:1), а завтра встретятся с "Ингульцом".