Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Луческу забила четыре гола в пяти матчах сборов
Товарищеский матч
4 февраля. Турция. Начало в 16:15
"Динамо" (Киев, Украина) - "ЦСКА 1948" (София, Болгария)
Лидер УПЛ продолжает подготовку ко второй части украинского чемпионата и матчам плей-офф в Лиге Европы. Очередным оппонентом "бело-синих" станет софийский "ЦСКА 1948". Болгарский клуб после первой части национального чемпионата занимает шестую строчку в таблице среди четырнадцати участников. Отставание от лидера - 15 баллов. Выше в таблице в том числе находится и "классический" ЦСКА, который опережает "1948" на пять очков.
Этой зимой "ЦСКА 1948" уже встречался с украинскими командами. Ранее болгары расписали результативную ничью с "Александрией" (1:1), а завтра встретятся с "Ингульцом".
Следите за игрой бесплатно в видео трансляции прямо в этой новости выше в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" или в текстовом онлайне от UA-Футбол
Популярное сейчас
- Поражения Шахтера и Ливерпуля, геройство Барсы, гол Шведа. Главные новости за 3 февраля
- Кубок Испании. Четвертьфинал. Гранада - Барселона 3:5. Из пропасти в облака
- Кубок Италии. Наполи - Аталанта 0:0. Ожидаемо из-за настоящего, странно из-за прошлого
- Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО