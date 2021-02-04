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Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Луческу забила четыре гола в пяти матчах сборов

Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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Новина українською

Товарищеский матч
4 февраля. Турция. Начало в 16:15
"Динамо" (Киев, Украина) - "ЦСКА 1948" (София, Болгария)

Лидер УПЛ продолжает подготовку ко второй части украинского чемпионата и матчам плей-офф в Лиге Европы. Очередным оппонентом "бело-синих" станет софийский "ЦСКА 1948". Болгарский клуб после первой части национального чемпионата занимает шестую строчку в таблице среди четырнадцати участников. Отставание от лидера - 15 баллов. Выше в таблице в том числе находится и "классический" ЦСКА, который опережает "1948" на пять очков.

Этой зимой "ЦСКА 1948" уже встречался с украинскими командами. Ранее болгары расписали результативную ничью с "Александрией" (1:1), а завтра встретятся с "Ингульцом".

Следите за игрой бесплатно в видео трансляции прямо в этой новости выше в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" или в текстовом онлайне от UA-Футбол здесь.

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В статье: Динамо (Киев) ЦСКА 1948 (София)
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