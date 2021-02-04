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Третий фургон. УАФ до конца 2021-го хочет охватить ВАР все матчи УПЛ
Нужны арбитры-универсалы
Руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи рассказал ТК Футбол о работе над приобретением третьего фургона ВАР.
Идет работа по приобретению третьего фургона ВАР. Думаю, что к концу года мы сможем обслуживать все матчи УПЛ по системе видеоповторов.
Но это если будет третий фургон ВАР. Проблема в том, что Украина - большое государство по километражу, поэтому надо будет учитывать погодные условия и состояние дорог.
У нас арбитров можно разделить на две группы: те, которые могут работать как на ВАР, так и в поле, и те судьи, которые работают только на поле.
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