У Луческу ежедневно учимся чему-то новому. Леднев - о тренировках под руководством коуча

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев в интервью клубного медиа прокомментировал работу на втором зимнем сборе в Турции и поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.

- Могу сказать, что нам повезло с погодой, дождь шел всего один день, а сейчас приятно работать.

- За оставшиеся шесть дней вам предстоит сыграть три контрольных поединка, не сложно работать в таком графике?

- Наоборот, хорошо, когда много игр, через них легче готовиться и подходить к официальным матчам.

- Как вы себя ощущаете? Насколько готовы к возобновлению сезона?

- Безусловно, всем уже хочется играть. Надеюсь, мы подготовимся как можно качественнее, и в лучшей форме войдем в сезон.

- На работу Луческу приехали посмотреть молодые тренеры, как считаете, они многому научатся у него?

- Конечно, ведь он – специалист мирового уровня, всем приятно посмотреть на его тренировки, на то, как он работает, и что-нибудь вынести для себя.

- А что нового для себя уже вынесли лично вы?

- Мы каждый день учимся чему-то новому, он подмечает много мелочей. Главное, прислушиваться к его советам и замечаниям, и прогрессировать.

Напомним, что сегодня, 4 февраля "Динамо" проведет товарищеский матч с болгарским "ЦСКА 1948" из Софии. Начало игры – в 16:15.