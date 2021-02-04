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У Луческу ежедневно учимся чему-то новому. Леднев - о тренировках под руководством коуча
Игрок "Динамо" - о сборах и наставнике киевлян
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев в интервью клубного медиа прокомментировал работу на втором зимнем сборе в Турции и поделился мнением о главном тренере команды Мирче Луческу.
- Могу сказать, что нам повезло с погодой, дождь шел всего один день, а сейчас приятно работать.
- За оставшиеся шесть дней вам предстоит сыграть три контрольных поединка, не сложно работать в таком графике?
- Наоборот, хорошо, когда много игр, через них легче готовиться и подходить к официальным матчам.
- Как вы себя ощущаете? Насколько готовы к возобновлению сезона?
- Безусловно, всем уже хочется играть. Надеюсь, мы подготовимся как можно качественнее, и в лучшей форме войдем в сезон.
- На работу Луческу приехали посмотреть молодые тренеры, как считаете, они многому научатся у него?
- Конечно, ведь он – специалист мирового уровня, всем приятно посмотреть на его тренировки, на то, как он работает, и что-нибудь вынести для себя.
- А что нового для себя уже вынесли лично вы?
- Мы каждый день учимся чему-то новому, он подмечает много мелочей. Главное, прислушиваться к его советам и замечаниям, и прогрессировать.
Напомним, что сегодня, 4 февраля "Динамо" проведет товарищеский матч с болгарским "ЦСКА 1948" из Софии. Начало игры – в 16:15.
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