Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой

Фланговый игрок " Зари ", латвийский легионер Андрейс Цыганикс, признался, что в Украине адаптация проходит просто, ведь говорит он по-русски, на етом языке говорят все игроки.

- Там ребята русскоязычные. Многие из Луганской области, это край, где люди говорят на русском языке. Они смеются и говорят, что "мы не знаем украинского". Все на русском общаются! Проблем никаких нет. Обычные люди, ребята, все навеселе. Все адекватные и в то же время неадекватные шутками, приколами. Но очень легко влился в коллектив.

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- Игорь Цыганык - твой троюродный дядя. Украинский язык у тебя была хороший уже к переезду или он не нужен?

- Украинский язык мне не нужен. У меня с маминой стороны бабушка разговаривает на украинском. Я приеду туда вареники поесть - она ​​со мной на украинском языке разговаривает. И я ее понимаю. К сожалению, сам разговаривать не могу. Но это для меня - незначительная проблема.

Но все, что люди говорят, спрашивают, понимаю. Могу в ресторане попросить счет, могу сказать: "Большое спасибо", так, поприкалываться. Но разговаривать - нет, стесняюсь очень. Потому что сам его не знаю. Может, если бы читал украинскую литературу занимался на украинском языке, то без проблем она бы мне бы давался.

- Запорожье - русскоязычный город?

- Да, это больше восточная часть. Там больше на западе говорят на украинском языке, во Львове. А Запорожье - восток, там не так далеко Луганск, Донецк. Относительно недалеко, потому что для латвийцев это - далеко, а для них нормально - 200 км.