Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой
Одноклубники смеются и говорят, что украинского не знают
Фланговый игрок "
- Там ребята русскоязычные. Многие из Луганской области, это край, где люди говорят на русском языке. Они смеются и говорят, что "мы не знаем украинского". Все на русском общаются! Проблем никаких нет. Обычные люди, ребята, все навеселе. Все адекватные и в то же время неадекватные шутками, приколами. Но очень легко влился в коллектив.
- Игорь Цыганык - твой троюродный дядя. Украинский язык у тебя была хороший уже к переезду или он не нужен?
- Украинский язык мне не нужен. У меня с маминой стороны бабушка разговаривает на украинском. Я приеду туда вареники поесть - она со мной на украинском языке разговаривает. И я ее понимаю. К сожалению, сам разговаривать не могу. Но это для меня - незначительная проблема.
Но все, что люди говорят, спрашивают, понимаю. Могу в ресторане попросить счет, могу сказать: "Большое спасибо", так, поприкалываться. Но разговаривать - нет, стесняюсь очень. Потому что сам его не знаю. Может, если бы читал украинскую литературу занимался на украинском языке, то без проблем она бы мне бы давался.
- Запорожье - русскоязычный город?
- Да, это больше восточная часть. Там больше на западе говорят на украинском языке, во Львове. А Запорожье - восток, там не так далеко Луганск, Донецк. Относительно недалеко, потому что для латвийцев это - далеко, а для них нормально - 200 км.
Популярное сейчас
- Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
- Манчестер Сити увеличивает отрыв от Ливерпуля. Таблица АПЛ 2020/21
- Поражения Шахтера и Ливерпуля, геройство Барсы, гол Шведа. Главные новости за 3 февраля
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО