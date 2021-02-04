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Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой

Премьер-лига
(13 голосов)

Одноклубники смеются и говорят, что украинского не знают

Легионер Зари заметил, что украинский язык в Украине нужен только для разговоров с бабушкой
Новина українською

Фланговый игрок "Зари", латвийский легионер Андрейс Цыганикс, признался, что в Украине адаптация проходит просто, ведь говорит он по-русски, на етом языке говорят все игроки.

- Там ребята русскоязычные. Многие из Луганской области, это край, где люди говорят на русском языке. Они смеются и говорят, что "мы не знаем украинского". Все на русском общаются! Проблем никаких нет. Обычные люди, ребята, все навеселе. Все адекватные и в то же время неадекватные шутками, приколами. Но очень легко влился в коллектив.

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- Игорь Цыганык - твой троюродный дядя. Украинский язык у тебя была хороший уже к переезду или он не нужен?

- Украинский язык мне не нужен. У меня с маминой стороны бабушка разговаривает на украинском. Я приеду туда вареники поесть - она ​​со мной на украинском языке разговаривает. И я ее понимаю. К сожалению, сам разговаривать не могу. Но это для меня - незначительная проблема.

Но все, что люди говорят, спрашивают, понимаю. Могу в ресторане попросить счет, могу сказать: "Большое спасибо", так, поприкалываться. Но разговаривать - нет, стесняюсь очень. Потому что сам его не знаю. Может, если бы читал украинскую литературу занимался на украинском языке, то без проблем она бы мне бы давался.

- Запорожье - русскоязычный город?

- Да, это больше восточная часть. Там больше на западе говорят на украинском языке, во Львове. А Запорожье - восток, там не так далеко Луганск, Донецк. Относительно недалеко, потому что для латвийцев это - далеко, а для них нормально - 200 км.

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В статье: Заря (Луганск) Андрейс Цыганикс
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(13 голосов)
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Комментарии (8)
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M&M (Lviv)
04.02.2021 в 12:56
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+7
-3
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
04.02.2021 в 13:16
Oh my God - it's russian stupid... UKRAINE above all!!!
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+5
0
Dr. House (Подолье)
04.02.2021 в 12:55
Шариков, здрысни!!!
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+6
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.02.2021 в 13:27
Прибалтійські країни (Естонія, Латвія і особливо Литва), а також Фінляндія є взірцем ідеалу боротьби з русским миром... щодо саме Латвії, у них проблема/питання з російськомовними стояли і стоїть до сих пір... ще й більшість латишів (чи латвійців, як правильно!? аби не русизмом сказати...) грали і грають у рашистському чемпі... знання російської мови у даному випадку ЗІГРАЛО ПОГАНИЙ ЖАРТ ... чувак з Латвії мав вчити рідну державну головну (і це все в одному понятті) мову країни, у якій працює футболістом - а натомість місцеві ватноголові довбойоби (не здивуюся, якщо прибічники русского мира в Україні) виригують про буцімто незнання державної мови... на палю, усіх хохляцьких підстилок
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+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
04.02.2021 в 13:14
Человек просто говорит правду, как легионер, со стороны. Годы русификации и влияния РФ оставили свой след. Насильно тоже не заставить разговаривать на языке, на котором он не думает. Новые поколения уже должны разговаривать на украинском, если будут видеть и слышать его больше.
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+3
-2
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ukrop68 (Львів)
04.02.2021 в 13:09
Г..ндон!
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+4
-2
seryiezik (Киев)
04.02.2021 в 12:35
В Заре "все ребята навеселе"? Постоянно бухие?
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+6
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 12:27
Там, звідки приїхав Циганикс, ватників значно більше ніж у двох інших країнах Балтії. На Луганщині у селах розмовляють українською. Та й Ігор Циганик - україномовний, його родич.
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+9
-5


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