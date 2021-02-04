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Шахтер – Борац. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между донецким "Шахтером" и "Борацом" из города Баня-Лука.
"Горняки" проведут очередной спарринг, для набора физических кондиций встреча с 5-й командой чемпионата Боснии и Герцеговины вполне прекрасно подходит. В каком состоянии пребывают подопечные Каштру? Навяжет ли борьбу соперник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 февраля – в 09:55 по киевскому времени.
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