Шахтер – Борац. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча горняков

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между донецким "Шахтером" и "Борацом" из города Баня-Лука.

"Горняки" проведут очередной спарринг, для набора физических кондиций встреча с 5-й командой чемпионата Боснии и Герцеговины вполне прекрасно подходит. В каком состоянии пребывают подопечные Каштру? Навяжет ли борьбу соперник? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 февраля – в 09:55 по киевскому времени.