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Шахтер интересовался 16-летним Винисиусом из Бразилии
Но говорят об этом только в Бразилии
Бразильские СМИ приписывают украинским "
Globo Esporte тут же обратился к агенту игрока Аугусто Ногейры и он отрицал любые переговоры. Винисиус Тобиас оценивается в 10 млн евро, а сумма отступных в контракте правого защитника составляет 60 млн евро.
Ранее говорилось о том, что Винисиусом Тобиасом интересовался "Ювентус", "Реал" и "Бавария". Но сам игрок заявил, что хочет закрепиться в основном составе "Интернасьоналя".
Футболист выступал за юношескую сборную Бразилии U-16 - на его счету 1 гол в 7 матчах.
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