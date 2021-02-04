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Шахтер интересовался 16-летним Винисиусом из Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

Но говорят об этом только в Бразилии

Шахтер интересовался 16-летним Винисиусом из Бразилии
Новина українською

Бразильские СМИ приписывают украинским "горнякам" интерес правым защитником "Интернасьоналя" Винисиусом Тобиасом.

Globo Esporte тут же обратился к агенту игрока Аугусто Ногейры и он отрицал любые переговоры. Винисиус Тобиас оценивается в 10 млн евро, а сумма отступных в контракте правого защитника составляет 60 млн евро.

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Ранее говорилось о том, что Винисиусом Тобиасом интересовался "Ювентус", "Реал" и "Бавария". Но сам игрок заявил, что хочет закрепиться в основном составе "Интернасьоналя".

Футболист выступал за юношескую сборную Бразилии U-16 - на его счету 1 гол в 7 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Бразилии Интернасьонал (Порту-Алегри)
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