Главный тренер Днепра-1 планирует подписать еще пару футболистов на определенные позиции

Главный тренер СК "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал подписание бразильских новичков.

- Что могут ваши бразильские новички Вагнер и Билл?

- Покажет время, что они могут. Пока они новички, пока не усиление. Покажет время, насколько быстро смогут адаптироваться к нашему чемпионату.

Знаем, что бразильцам нужно немного времени. Луческу показал это еще давно. Когда покупали за большие деньги, нужно было 6 месяцев – год, чтобы наигрывать их. А нам нужно сейчас, потому что нет много времени. Будем помогать им, чтобы быстрее адаптировались.

Думаю, еще пару футболистов нужно подписать, особенно, на пару позиций, которые нас интересуют. А если нет – бьемся с тем, что имеем. Спарринги показали, что мы можем быть конкурентоспособными, – сказал Йовичевич.

Напомним, что полузащитник Билл в "Днепре-1" проведет на правах аренды до конца года с последующим правом выкупа. Бразильский вингер Вагнер подписал 2-летний контракт с клубом.