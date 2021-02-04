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Главный тренер Днепра-1 планирует подписать еще пару футболистов на определенные позиции
Бразильцам нужно немного времени
Главный тренер СК "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал подписание бразильских новичков.
- Что могут ваши бразильские новички Вагнер и Билл?
- Покажет время, что они могут. Пока они новички, пока не усиление. Покажет время, насколько быстро смогут адаптироваться к нашему чемпионату.
Знаем, что бразильцам нужно немного времени. Луческу показал это еще давно. Когда покупали за большие деньги, нужно было 6 месяцев – год, чтобы наигрывать их. А нам нужно сейчас, потому что нет много времени. Будем помогать им, чтобы быстрее адаптировались.
Думаю, еще пару футболистов нужно подписать, особенно, на пару позиций, которые нас интересуют. А если нет – бьемся с тем, что имеем. Спарринги показали, что мы можем быть конкурентоспособными, – сказал Йовичевич.
Напомним, что полузащитник Билл в "Днепре-1" проведет на правах аренды до конца года с последующим правом выкупа. Бразильский вингер Вагнер подписал 2-летний контракт с клубом.
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