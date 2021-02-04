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Главный тренер Днепра-1 планирует подписать еще пару футболистов на определенные позиции

Премьер-лига
(3 голосов)

Бразильцам нужно немного времени

Главный тренер Днепра-1 планирует подписать еще пару футболистов на определенные позиции
Новина українською

Главный тренер СК "Днепра-1" Игорь Йовичевич прокомментировал подписание бразильских новичков.

- Что могут ваши бразильские новички Вагнер и Билл?

- Покажет время, что они могут. Пока они новички, пока не усиление. Покажет время, насколько быстро смогут адаптироваться к нашему чемпионату.

Знаем, что бразильцам нужно немного времени. Луческу показал это еще давно. Когда покупали за большие деньги, нужно было 6 месяцев – год, чтобы наигрывать их. А нам нужно сейчас, потому что нет много времени. Будем помогать им, чтобы быстрее адаптировались.

Думаю, еще пару футболистов нужно подписать, особенно, на пару позиций, которые нас интересуют. А если нет – бьемся с тем, что имеем. Спарринги показали, что мы можем быть конкурентоспособными, – сказал Йовичевич.

Напомним, что полузащитник Билл в "Днепре-1" проведет на правах аренды до конца года с последующим правом выкупа. Бразильский вингер Вагнер подписал 2-летний контракт с клубом.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1 Вагнер Гонсалвеш Билл
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2021 в 13:41
ЭТО НЕ ТРЕНЕР А ФИЗРУК ---УГРОБИТ ДНЕПР
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