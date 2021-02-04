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Карлос де Пена может перебраться из Динамо в Даллас
Или пойдет свободным агентом в конце года?
Клуб американского MLS "Даллас" сделал предложение киевскому "
На счету де Пены в этом сезоне гол и три ассиста в 9 матчах УПЛ.
Его услуги Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт с "Динамо" действует до конца 2021 года.
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Источник:Твіттер Сезара Луїса Мерло
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 14:13
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