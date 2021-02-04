Карлос де Пена может перебраться из Динамо в Даллас

Клуб американского MLS "Даллас" сделал предложение киевскому " Динамо " по 28-летнему вингеру левого фланга Карлосе де Пене, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

На счету де Пены в этом сезоне гол и три ассиста в 9 матчах УПЛ.

Его услуги Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт с "Динамо" действует до конца 2021 года.