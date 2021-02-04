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Карлос де Пена может перебраться из Динамо в Даллас

Премьер-лига
(1 голосов)

Или пойдет свободным агентом в конце года?

Карлос де Пена может перебраться из Динамо в Даллас
Новина українською

Клуб американского MLS "Даллас" сделал предложение киевскому "Динамо" по 28-летнему вингеру левого фланга Карлосе де Пене, сообщает журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло.

На счету де Пены в этом сезоне гол и три ассиста в 9 матчах УПЛ.

Его услуги Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Контракт с "Динамо" действует до конца 2021 года.

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В статье: Динамо (Киев) Даллас
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2021 в 14:13
А міг і не перебратися...
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