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Рух - Олимпик: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
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Рух - Олимпик: видео онлайн трансляция
UA-Футбол
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Украинские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона. Сегодня на полях Турции между собой сыграют два представителя УПЛ - "Рух" померяется силами с "Олимпиком". Начало битвы в 14:00.

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Контрольный матч
"Рух" 14:00 "Олимпик"

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В статье: Олимпик (Донецк) Рух (Львов)
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