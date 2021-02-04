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Рух - Олимпик: видео онлайн трансляция
Зимние сборы на финишной прямой
Украинские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона. Сегодня на полях Турции между собой сыграют два представителя УПЛ - "Рух" померяется силами с "Олимпиком". Начало битвы в 14:00.
Контрольный матч
"Рух" 14:00 "Олимпик"
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