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Серебряный призер чемпионата. ПФК Львов определился с последним соперником на сборе в Турции
Грузины
6 февраля, в заключительный день турецкого этапа подготовки к возобновлению сезона, "
Заграничный этап подготовки накануне возвращения УПЛ ПФК "Львов" завершит спаррингом с действующим серебряным призером чемпионата Грузии - ФК "Динамо" (Батуми).
Перед этим, 5 февраля, предстоит встретиться с латвийской "Валмиера".
Ранее в Турции, напомним, "сине-золотые львы" провели контрольные матчи, не получив при этом ни одного поражения. Победили черногорский "Рудар" - 3:0, а также ровенский "Верес" - 3:1. Кроме того, завоевали ничью в противостоянии с североомакедонским "Шкупи" - 1:1.
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