Серебряный призер чемпионата. ПФК Львов определился с последним соперником на сборе в Турции

6 февраля, в заключительный день турецкого этапа подготовки к возобновлению сезона, " горожане " проведут еще одну контрольную встречу.

Заграничный этап подготовки накануне возвращения УПЛ ПФК "Львов" завершит спаррингом с действующим серебряным призером чемпионата Грузии - ФК "Динамо" (Батуми).

Читайте также ПФК Львов под конец зимнего сбора отдал нападающего в аренду в Азербайджан

Перед этим, 5 февраля, предстоит встретиться с латвийской "Валмиера".

Ранее в Турции, напомним, "сине-золотые львы" провели контрольные матчи, не получив при этом ни одного поражения. Победили черногорский "Рудар" - 3:0, а также ровенский "Верес" - 3:1. Кроме того, завоевали ничью в противостоянии с североомакедонским "Шкупи" - 1:1.