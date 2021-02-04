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Серебряный призер чемпионата. ПФК Львов определился с последним соперником на сборе в Турции

Премьер-лига
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Грузины

Серебряный призер чемпионата. ПФК Львов определился с последним соперником на сборе в Турции
Новина українською

6 февраля, в заключительный день турецкого этапа подготовки к возобновлению сезона, "горожане" проведут еще одну контрольную встречу.

Заграничный этап подготовки накануне возвращения УПЛ ПФК "Львов" завершит спаррингом с действующим серебряным призером чемпионата Грузии - ФК "Динамо" (Батуми).

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Перед этим, 5 февраля, предстоит встретиться с латвийской "Валмиера".

Ранее в Турции, напомним, "сине-золотые львы" провели контрольные матчи, не получив при этом ни одного поражения. Победили черногорский "Рудар" - 3:0, а также ровенский "Верес" - 3:1. Кроме того, завоевали ничью в противостоянии с североомакедонским "Шкупи" - 1:1.

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В статье: ФК Львов Динамо (Батуми) спарринг тренировочный сбор ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львів

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