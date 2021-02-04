Суркис приехал с инспекцией в Турцию

Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ и играм 1/16 Лиги Европы против "Брюгге".

Сегодня, 4 февраля, команда Мирчи Луческу проведет на сборе в Турции против болгарского "ЦСКА-1948". Его планирует посетить президент киевского клуба Игорь Суркис.

Кроме того, руководитель "Динамо" некоторое время проведет в тренировочном лагере киевлян, чтобы подробнее узнать о готовности "бело-синих" к предстоящим официальным матчам.

Стоит отметить, что помощники Шевченко также посетят контрольный матч киевского "Динамо", чтобы проанализировать готовность кандидатов в национальную команду.

Напомним, что ранее киевское "Динамо" обыграло тбилисское "Динамо" со счетом 1:0.