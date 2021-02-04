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Суркис приехал с инспекцией в Турцию
И не только он
Киевское "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ и играм 1/16 Лиги Европы против "Брюгге".
Сегодня, 4 февраля, команда Мирчи Луческу проведет на сборе в Турции против болгарского "ЦСКА-1948". Его планирует посетить президент киевского клуба Игорь Суркис.
Кроме того, руководитель "Динамо" некоторое время проведет в тренировочном лагере киевлян, чтобы подробнее узнать о готовности "бело-синих" к предстоящим официальным матчам.
Стоит отметить, что помощники Шевченко также посетят контрольный матч киевского "Динамо", чтобы проанализировать готовность кандидатов в национальную команду.
Напомним, что ранее киевское "Динамо" обыграло тбилисское "Динамо" со счетом 1:0.
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