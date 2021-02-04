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Гармаш и Андриевский травмированы, Белуце - на костылях
По поводу Вербича определяются, а Клейтон выбыл на десяток дней
Главный врач "
- Выходные на физическое состояние не повлияли. Но некоторые моменты, связанные с погодными условиями в Киеве, нас насторожили.
- На второй сбор не полетел Клейтон... Какая причина?
- У него повреждение задней поверхности бедра. Мы сделали контрольное МРТ. Клейтону понадобится больше десяти дней на восстановление, поэтому было принято решение оставить игрока на реабилитацию в Киеве.
- Как чувствует себя Тудор Белуце?
- Тудор проходит плановую реабилитацию. Сейчас он ходит с помощью костылей, носит специальную лангету на ноге.
- Вне общей группы Денис Гармаш, Александр Андриевский, Беньямин Вербич. В каком они состоянии?
- У Гармаша и Андриевского похожие проблемы - в обоих воспаление ахиллового сухожилия. На восстановление нужно время. Александр работал с мячом, а сегодня планируется его возвращение в общую группу. Денису нужно немного больше времени на восстановление, но динамика положительная.
Вербичу сделали МРТ. Посмотрим на состояние мышцы и решим, какую работу он дальше будет выполнять. Надеемся, что до завершения сбора он присоединится к общей группе.
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