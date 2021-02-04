Гармаш и Андриевский травмированы, Белуце - на костылях

Главный врач " Динамо " Андрей Шморгун ответил на вопросы о травмах игроков.

- Выходные на физическое состояние не повлияли. Но некоторые моменты, связанные с погодными условиями в Киеве, нас насторожили.

- На второй сбор не полетел Клейтон... Какая причина?

- У него повреждение задней поверхности бедра. Мы сделали контрольное МРТ. Клейтону понадобится больше десяти дней на восстановление, поэтому было принято решение оставить игрока на реабилитацию в Киеве.

- Как чувствует себя Тудор Белуце?

- Тудор проходит плановую реабилитацию. Сейчас он ходит с помощью костылей, носит специальную лангету на ноге.

- Вне общей группы Денис Гармаш, Александр Андриевский, Беньямин Вербич. В каком они состоянии?

- У Гармаша и Андриевского похожие проблемы - в обоих воспаление ахиллового сухожилия. На восстановление нужно время. Александр работал с мячом, а сегодня планируется его возвращение в общую группу. Денису нужно немного больше времени на восстановление, но динамика положительная.

Вербичу сделали МРТ. Посмотрим на состояние мышцы и решим, какую работу он дальше будет выполнять. Надеемся, что до завершения сбора он присоединится к общей группе.