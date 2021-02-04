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Ворскла - Зета: видео онлайн трансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

У полтавчан на сборах по одной победе, ничье и поражению

Ворскла - Зета: видео онлайн трансляция
Новина українською

"Ворскла" проведёт четвёртый спарринг во время своего пребывание в Турции. Соперником "зелёно-белых" станет "Зета". Представитель Черногории - середняк своего национального чемпионата. После 19 туров команда занимает шестую строчку с 24 баллами. От зоны Лиги Европы "Зета" отстаёт на шесть очков.

Смотрите прямую видео трансляцию игры прямо в этой новости ниже. Также вы можете следить за ходом игры в онлайне на UA-Футбол здесь.

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Товарищеский матч
4 февраля. Турция. Начало в 16:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Зета" (Голубовцы, Черногория)

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В статье: Ворскла (Полтава) Зета (Голубовцы)
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