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Ворскла - Зета: видео онлайн трансляция
У полтавчан на сборах по одной победе, ничье и поражению
"Ворскла" проведёт четвёртый спарринг во время своего пребывание в Турции. Соперником "зелёно-белых" станет "Зета". Представитель Черногории - середняк своего национального чемпионата. После 19 туров команда занимает шестую строчку с 24 баллами. От зоны Лиги Европы "Зета" отстаёт на шесть очков.
Смотрите прямую видео трансляцию игры прямо в этой новости ниже. Также вы можете следить за ходом игры в онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
4 февраля. Турция. Начало в 16:00
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Зета" (Голубовцы, Черногория)
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