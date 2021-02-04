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С Ванатом на острие. Динамо объявило состав на спарринг с болгарским ЦСКА
Сирота и Забарный в центре защиты
Киевское "
Матч состоится в Турции, где обе команды проводят сбор. Начало в 16:15.
Стартовый состав "Динамо":
Нещерет - Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев - Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд, Цыганков - Ванат
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Источник:Динамо
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