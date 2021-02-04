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С Ванатом на острие. Динамо объявило состав на спарринг с болгарским ЦСКА

Премьер-лига
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Сирота и Забарный в центре защиты

С Ванатом на острие. Динамо объявило состав на спарринг с болгарским ЦСКА
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило состав на товарищеский матч с болгарским "ЦСКА 1948".

Матч состоится в Турции, где обе команды проводят сбор. Начало в 16:15.

Стартовый состав "Динамо":

Нещерет - Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев - Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд, Цыганков - Ванат

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В статье: Динамо (Киев) ЦСКА 1948 (София)
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Источник:
Динамо

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