Рух Львов - Рух Брест: видео онлайн трансляция

Для львовского коллектива это будет второй поединок за день. Получасами ранее завершилась встреча с "Олимпиком", которую украинский "Рух" проиграл 0:1. Во втором матче четверга Иван Федык должен выставить "более основной" состав, поэтому и результат может оказаться приятней. "Рух" Брест прошлый сезон завершил на восьмом месте в Беларуси, но считается одним из самых амбициозных проектов. То же можно сказать и о детище Григория Козловского. Поэтому за дуэлью следить будет интересно.

Смотрите видео матча прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Рух" Львов. Также следить за игрой вы можете в онлайне на UA-Футбол здесь .

Товарищеский матч

4 февраля. Турция. Начало в 16:30

"Рух" (Львов, Украина) - "Рух" (Брест, Беларусь)

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