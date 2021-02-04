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Рух Львов - Рух Брест: видео онлайн трансляция
Дерби "Рухов"
Для львовского коллектива это будет второй поединок за день. Получасами ранее завершилась встреча с "Олимпиком", которую украинский "Рух" проиграл 0:1. Во втором матче четверга Иван Федык должен выставить "более основной" состав, поэтому и результат может оказаться приятней. "Рух" Брест прошлый сезон завершил на восьмом месте в Беларуси, но считается одним из самых амбициозных проектов. То же можно сказать и о детище Григория Козловского. Поэтому за дуэлью следить будет интересно.
Смотрите видео матча прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Рух" Львов. Также следить за игрой вы можете в онлайне на UA-Футбол
Товарищеский матч
4 февраля. Турция. Начало в 16:30
"Рух" (Львов, Украина) - "Рух" (Брест, Беларусь)
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