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Банада: Мечтаю, чтобы Александрия снова заняла третье место в чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбольные мечты хавбека горожан

Банада: Мечтаю, чтобы Александрия снова заняла третье место в чемпионате
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Евгений Банада рассказал о своих футбольных мечтах. Как командных, так и личных.

"Мечтаю, чтобы команда снова заняла третье место в чемпионате (первые две пусть останутся нашим грандам), а вот третья нам по силам. Хочется, чтобы команда прогрессировала из года в год ... хочется снова почувствовать те эмоции, когда команда выступала в Лиге Европы. Это круто.

А еще, конечно мечтаю попасть в какую-то лучшую команду и попробовать свои силы в другом европейском чемпионате. Я думаю, этого хочет каждый футболист", - сказал Банада.

Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" расположилась на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Александрия Евгений Банада
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.02.2021 в 17:14
про 1 або 2 і не мріють...
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