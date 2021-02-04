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Банада: Мечтаю, чтобы Александрия снова заняла третье место в чемпионате
Футбольные мечты хавбека горожан
Полузащитник "
"Мечтаю, чтобы команда снова заняла третье место в чемпионате (первые две пусть останутся нашим грандам), а вот третья нам по силам. Хочется, чтобы команда прогрессировала из года в год ... хочется снова почувствовать те эмоции, когда команда выступала в Лиге Европы. Это круто.
А еще, конечно мечтаю попасть в какую-то лучшую команду и попробовать свои силы в другом европейском чемпионате. Я думаю, этого хочет каждый футболист", - сказал Банада.
Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" расположилась на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
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