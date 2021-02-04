Банада: Мечтаю, чтобы Александрия снова заняла третье место в чемпионате

Полузащитник " Александрии " Евгений Банада рассказал о своих футбольных мечтах. Как командных, так и личных.

"Мечтаю, чтобы команда снова заняла третье место в чемпионате (первые две пусть останутся нашим грандам), а вот третья нам по силам. Хочется, чтобы команда прогрессировала из года в год ... хочется снова почувствовать те эмоции, когда команда выступала в Лиге Европы. Это круто.

А еще, конечно мечтаю попасть в какую-то лучшую команду и попробовать свои силы в другом европейском чемпионате. Я думаю, этого хочет каждый футболист", - сказал Банада.