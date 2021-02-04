Пожечевский: В Полтаве 4:3 с Динамо вспоминают до сих пор. Тогда поняли, что тоже что-то можем

Не расставшись с футболом, Виктор Пожечевский, который четвертого февраля празднует 70-летний юбилей, с ностальгией вспоминает о своей работе с "Ворсклой", в которой было немало ярких периодов. В частности, чемпионство в Первой лиге с непобитым до сих пор рекордом и историческая бронза Высшей лиги. О них он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол.

НАПЕРЕГОНКИ С "БУКОВИНОЙ"

- Какой из успехов для вас более ценен – приобретение профессионального статуса с последующим дебютом во второй лиге чемпионата СССР 1987 года или же бронза сезона-1996/97 в высшей лиге чемпионата Украины?

- Трудно ответить однозначно. Каждый ценен по-своему. После того, как по итогам сезона-1982 Полтава утратила место во второй лиге, мне было приятно быть причастным к возвращению в нее. Это был большой успех. А что касается третьего места в высшей лиге Украины, то это достижение не менее приятно. Скажу так: если бы не было первого успеха, то соответственно не было бы и второго. Оба для меня равноценны. В моей жизни они сыграли большую роль

- Что помешало занявшей по итогам чемпионата 1988 года второе место "Ворскле" финишировать первой и побороться в финальной пульке за повышение в ранге?

- Если честно, на тот момент мы были не готовы к такому скачку, чтобы бороться за очередное повышение в классе. В начале сезона, да и в его середине "Ворскла" не планировала соперничать за медали, ведь стояла задача быть в десятке. А когда футбольные функционеры из Москвы предложили нам поездку в Африку, которая должна была состояться сразу после завершения сезона – аккурат во время проведения финальной пульки за повышение в ранге, мы дали согласие. Документы же для заграничного вояжа нужно было оформлять заранее, как и покупать билеты. Если не ошибаюсь, месяца за три. Учитывая, что в африканские страны раньше было выехать не так-то просто, приходилось проходить собеседование, будучи под контролем КГБ. Это вовсе не означает, что мы отказались в чемпионате от борьбы. Нет. Просто оказались в ситуации сродни отпускному настроению. Находясь в верхней части таблицы, "Ворскла" продолжала играть в свою игру, не прочь занять призовое место. Так и получилось – финишировали вторыми. А первое заняла черновицкая "Буковина", опередившая нас всего на два очка.

103 ОЧКА ЗА СЕЗОН

- С той же "Буковиной" похожее соперничество было и спустя семь лет, но уже в рамках борьбы за путевку в высшую лигу чемпионата Украины…

Ну, тогда уже настрой был совсем иной, да и хотелось взять своего рода реванш. Тем более, что в сезоне1995/96 у "Ворсклы" были другими подготовка и психология. В команде царил дух победителей, и всю турнирную дистанцию мы прошли словно на одном дыхании, набрав в итоге 103 очка! Этот рекорд в первой лиге не побит до сих пор. Такого не было тогда ни в одной стране, о чем даже писала пресса.

- Заочное соперничество с черновицкой командой не повлияло на ваши отношения с возглавлявшим ее Ефимом Школьниковым?

- Нет, не повлияло. Хотя в ту пору для достижения своей главной цели – выхода в высшую лигу - "Буковина" применяла разные способы. Однако обойти нас в этот раз ей уже не удалось.

- Полтавские болельщики до сих пор вспоминают вторую половину 90-х, когда после блестяще проведенного сезона-1995/96 в первой лиге "Ворскла" на протяжении еще четырех чемпионатов уверенно выглядела в элите. Приятно осознавать, что большую часть того периода в Полтаве связывают с вашим именем?

- Конечно же, приятно. О том времени в родном городе помнят до сих пор, и мне не стыдно за те годы. Бывает, кто-то из числа наших преданных болельщиков со стажем встречает меня в городе и благодарит за те успешные сезоны. В ту пору на домашние матчи с участием "Ворсклы" ходило много людей. Например, на поединки с ведущими командами собиралось по 20, и даже 26 тысяч зрителей! Очень хотелось бы, чтобы ныне все способствовало возвращению людей на трибуны. Когда они заполнены, атмосфера на стадионе совсем другая.

ЧЕТЫРЕ МЯЧА В ВОРОТА "ДИНАМО"

- В чем секрет успеха той "Ворсклы"?

Подобрался хороший коллектив, в котором ребята были дружны и сплоченны. Еще в ходе турнира первой лиги мы думали о дне завтрашнем, укрепляя состав. А когда ворвались в высшую лигу, то стало ясно: квалифицированных исполнителей для выступлений в ней маловато. Вот и пришлось активно поработать в этом направлении. Накануне сезона-1996/97 первоначальной задачей "Ворсклы" было закрепиться в высшей лиге. Но потом, на основании результатов стартовых туров, когда мы шли в лидирующей группе, стало понятно, что команда способна достойно соперничать в элите. Вот и пришлось ближе к концу первого круга задачу пересмотреть, поставив новую – быть в десятке. Сами понимаете, ориентироваться на сохранение прописки в классе сильнейших, находясь на втором месте в таблице – нонсенс. Ну а затем через какоето время пребывание в ведущей группе заставило пересмотреть задачу в очередной раз. На собрании команды, туров за шесть-семь до конца чемпионата было решено: раз уж мы едва не цепляемся за бронзовые медали, есть ли смысл довольствоваться местом в десятке? Нет, конечно. Была определена новая цель – войти в тройку призеров. Что "Ворскле" в итоге и удалось.

- В бронзовом сезоне ваша команда одержала немало ярких побед, одна из которых стоит особняком. Догадываетесь, какой матч подразумевается?

Домашняя игра с "Динамо", в которой мы выиграли 4:3? Да уж, это было нечто! Никто не думал и не гадал, что сможем одолеть гранда, забив в его ворота четыре мяча! Собственно, именно с этого матча по части пересмотра первоначальной задачи все и началось. После той победы почувствовали, что мы тоже что-то можем. Хотя перед началом игры у меня были некоторые переживания. Но когда я увидел глаза арендованных у "Динамо" ребят, то сразу понял: их даже настраивать не надо. Ковтун, Хомин, Александр Венглинский и Самойлов с нетерпением ждали этого матча, желая доказать руководству и тренерскому составу киевского клуба, что те ошиблись, отдав их в аренду. Остальным же ребятам передался эмоциональный заряд наших "киевлян", да и я настроил их должным образом. В общем, вышедший на поле наш дружный коллектив совершил маленький спортивный подвиг, о чем в Полтаве вспоминают до сих пор.

- Один из бомбардиров полтавской команды Сергей Чуйченко рассказывал, как после того матча поклонники "Ворсклы" несли его на руках от стадиона до стоявшей неподалеку машины. А как любовь болельщиков проявлялась в ту пору к вам?

- Вспомнился случай после того же матча с "Динамо". Сразу же по завершении игры я должен был ехать с мэром Полтавы Анатолием Кукобой (Царствие ему небесное!) отмечать победу – "по пятьдесят граммов". Однако все оказалось не так-то просто. Когда автомобиль с мэром ждал меня у служебного выхода со стадиона, я попал в "плен" к фанатам. На протяжении получаса пришлось раздавать автографы, вынуждая Кукобу томиться в ожидании. После того, как я наконец-то оказался в машине, мэр меня немного пожурил и в шутку сказал: "На тебе можно деньги зарабатывать! Давай-ка каждые субботу и воскресенье буду выводить тебя в Корпусный парк, где будет много желающих с тобой сфотографироваться. Доход поделим пополам" (смеется). А что касается Чуйченко, то полтавские болельщики его очень любили и вспоминают о нем до сих пор. Как и гол Сергея в ворота "Динамо". Хотя кое-кому казалось, что в той игре что-то было не чисто, голкипер киевлян Игорь Кутепов на страницах "Бульвара" в откровенном интервью с возмущением это опроверг.

"ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ" МЕРЫ ОТ ШАРИЯ

- В те годы мастерством в составе "Ворсклы" блистал неувядаемый Иван Шарий. Чем был хорош любимец полтавской публики?

- В том, что он футболист высокого класса, никаких сомнений нет. Его мастерство очень помогло "Ворскле" - как на пути в элиту, так и в самой высшей лиге. Рад, что мы пригласили Шария в команду, в которой он еще в юном возрасте начинал свою карьеру. Иван действительно был любимцем полтавской публики, которая всегда встречала и провожала его аплодисментами. На поле он был дядькой, настоящим вожаком коллектива.

- Вместе с тем все знали, что характер у Шария – не сахар. Как вам удавалось находить к нему подход?

- Несмотря на то, что он футболист от Бога, с ним действительно было нелегко. Во время игры Иван мог в грубой форме напихать кому-либо из своих одноклубников. Я понимаю, что можно быть лидером раздевалки, но когда твой партнер по команде ошибся, то его наоборот нужно поддержать. Вот мне и приходилось принимать меры. Когда шла подготовка к очередному матчу и я планировал, кого ставить в стартовый состав, а кого в резерв, отводил место Шарию в числе запасных. Не хотел, чтобы с первых же минут матча он вносил нервозность в колектив. В таких случаях игра обычно проходила в спокойном русле, ребята на поле сами друг другу могли что-то подсказать. Однако я понимал: без Ивана нам долго нельзя, он нужен на поле. Да и зрители во время домашних игр начинали посвистывать и кричать с трибун: "Давай Шария!". Я знал, что когда Иван выходит на замену, то ему некогда пихать одноклубникам, его задача - забить. В таких случаях он действовал в свойственном нападающему ключе – целеустремленно, выискивая удобный момент для удара. И надо отдать ему должное: забивал он много. Забивая в очередной раз, Шарий пытался было продолжить свои любимые "воспитательные" методы на поле – а тут и конец игры! (улыбается) Готовясь на следующий матч, он узнавал, что снова в запасе. После этого следовал вопрос: "Виктор Александрович, сколько же нужно забить, чтобы быть в основном составе?". Я очень доволен, что судьба меня свела с Иваном и мы столько лет проработали вместе. Большое ему спасибо за это. Кстати, когда не так давно отмечали 100-летие полтавского футбола, Шарий был признан лучшим футболистом этого периода.

ГАЛУШКИ ДЛЯ ЯРЕМЧУКА

- Воспитанник столичной динамовской школы Игорь Костюк в одном из интервью рассказывал, что черная полоса в его карьере закончилась, когда он оказался в Полтаве: "Приехал к Виктору Пожечевскому в "Ворсклу" и только там пришел в себя". Кому еще из футболистов вы помогли обрести уверенность и стабильность в карьере?

Помимо Костюка, который пришел в "Ворсклу" на второй год ее выступлений в высшей лиге, назвал бы и других эксдинамовцев. Все они были невостребованными в столичном клубе, но попав к нам и почувствовав доверие, раскрылись. И сегодня часто бывает, что отданных в аренду футболистов спустя год или полгода клуб забирает обратно, так как видит явный прогресс в их игре. В "Ворскле" в то время хватало игроков, кто сумел раскрыться и показать себя с лучшей стороны. Это касается Кобзаря, Мачогана и других ребят, которые вышли на уровень высшей лиги.

- Помнится, после выхода "Ворсклы" в элиту в Полтаву была делегирована группа футболистов, принадлежавших киевскому "Динамо". Кто подсобил в усилении?

- Президент "Динамо" Григорий Суркис. Я ему позвонил и попросил о кадровой помощи. Он пообещал обсудить этот вопрос с главным тренером Йожефом Сабо и определить список футболистов, кто мог бы быть делегирован в "Ворсклу". Когда я приехал в Киев, мы обо всем договорились. Так в "Ворскле" оказались первые ласточки - Ковтун, Хомин, Александр Венглинский и Самойлов. С ними, как и с появившимися в Полтаве годом позже другими игроками, было приятно работать. Их отличала дисциплина и высокий профессионализм. Все ребята влились в коллектив, укрепили в нем дружескую атмосферу и оказали весомую помощь нашему клубу.

- В том же сезоне-1996/97 в составе полтавской команды выступал один из игроков звездного состава киевского "Динамо" и сборной СССР Иван Яремчук. Какими калачами заманили его в Полтаву?

- Не калачами, а полтавскими галушками. Больше у нас нечем было заманить (смеется).

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЧУЙЧЕНКО

- Какая зарплата была тогда у ведущих игроков "Ворсклы"?

- Больше остальных получали арендованные у "Динамо" ребята. Еще во время встречи с Григорием Суркисом было оговорено, что "Ворскла" сохранит зарплаты, предусмотренные этим футболистам в "Динамо". А на тот момент, если не ошибаюсь, у более опытных Ковтуна и Хомина она была 1.200 долларов, у других чуть поменьше. У нас же в полтавском клубе игроки получали по 300-500 в иностранной валюте.

- Говорят, штрафы в клубе тоже были солидными…

- Да. Я хоть и не имел опыта работы в высшей лиге, но дисциплина для меня была прежде всего. Существовал приказ по клубу со шкалой штрафов: за опоздание, необязательные карточки, игру в карты и прочие нарушения. Бывало, что приходилось штрафовать даже за ночной поход на стриптиз за границей. Как-то на сборах перед тем, как лечь спать в гостиничном номере, меня почему-то потянуло к окну. Отодвинул штору, глянул – а в сплошной темноте мимо единственного светившегося фонаря в секунду промелькнула чья-то фигура в экипировке "Ворсклы". Нарушитель через несколько минут был определен, а на следующий день оштрафован на 500 долларов.

- У кого из футболистов набиралось больше всего штрафов?

- У Сережи Чуйченко. Хотя нарушения дисциплины у многих людей почему-то ассоциируются исключительно с пьянкой, как было недавно с Селезневым, наш Чуя наказывался совсем за другое. Например, за игру в карты после отбоя.

- Помнится, в ту пору ряд игроков полтавской команды значились в сфере интересов разных именитых клубов...

- Навскидку обо всех и не скажу. Помню, что того же Чуйченко хотели видеть в московском "Динамо". Он как-то зашел ко мне в кабинет и сказал об этом. Но учитывая, что у игрока был еще действующий контракт на полтора или два года, расставаться с ним мы не были намерены. Сергей – отличный футболист и замечательный человек. Несмотря на штрафы, мне было очень приятно с ним работать. Как и в случае с Шарием, я благодарен судьбе, что свела меня с ним. Чуйченко - единственный из всех подопечных мне регулярно звонит, и я с ним с удовольствием общаюсь. Таких людей, как он, сейчас мало.

ИЗ АШХАБАТА – В АХТЫРКУ

- Правда ли, что вы вынуждены были уйти из-за недольства спонсоров, считавших место чуть ниже третьего едва ли не провалом?

- Нет-нет, спонсоры тут ни при чем. Наоборот – они говорили, что все нормально. Футбольная общественность, включая руководство города, посчитала, что если "Ворскла" смогла добыть бронзу, то пора бы замахнуться и на более высокие места. Мэр Полтавы в разговоре со мной нацеливал именно на такой итоговый результат. Я тщетно пытался объяснить, что мы и так случайно бронзу выиграли, ведь есть еще "Динамо", "Шахтер" и "Днепр". "Нам бы задачу быть в пятерочке – это еще понятно" - сказал тогда я. Но Кукоба был непреклонен. А когда мы шли на четвертом месте, то еще и свист с трибун нашего стадиона стал раздаваться. И возгласы: "Менять Пожечевского!". Уже тогда я для себя решил: нужно уходить. Это случилось за три тура до финиша сезона-1997/98. Сделал я это специально – с той целью, чтобы новому тренеру было больше времени на знакомство с командой. Вместо меня взяли Александра Довбия.

- С тяжелым сердцем уходили?

- Конечно. Хотя виду я особо не показывал. Было очень обидно слышать оскорбительные выкрики в свой адрес. Не прошло ведь и года после завоевания бронзовых медалей, а я уже стал плохой. Сразу после ухода мы с супругой взяли путевку в Португалию, куда и уехали через три дня на отдых. Кстати, там меня в телефонном режиме разыскали представители Туркменистана, предложившие возглавить национальную сборную, а затем и столичный "Копетдаг".

- В Украину вы вернулись через год, получив предложение из расположенной неподалеку от Полтавы провинциальной Ахтырки, где в первой лиге играл "Нефтяник".

- Вскоре после моего возвращения из Туркменистана мне позвонил президент ахтырского клуба Виталий Новиков, на приглашение которого я и откликнулся. Хотя если бы знал о том, что за время моей работы за границей изменился регламент чемпионата, ни за что не поехал бы в "Нефтяник". Оказалось, что по итогам сезона-1999/2000 первую лигу покидает больше команд, чем раньше – пять. Об этом я узнал лишь на второй дань работы на новом месте. В общем, "попал" по глупости. Ахтырчане как раз находились в зоне "вылета", на предпоследней строчке в таблице. Предстояло поднять команду на четыре места, а это большая ответственность. В общем, как "Нефтяник" ни сражался, для сохранения прописки не хватило самую малость. Да и коллектива единомышленников создать так и не удалось. Мне прдлагали остаться работать во второй лиге, но я поблагодарил за доверие и отказался.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

- За тренерской работой за два десятка лет соскучились?

- Нет. Уже "перегорел". К тому же, серьезный отпечаток наложили ситуации с моими вынужденными уходами из "Ворсклы" и сборной Туркменистана, а также вылета "Нефтяника" из первой лиги. Все это меня сильно подкосило психологически. Хотя предложения продолжить тренерскую карьеру поступали. Звонили даже из-за границы – в частности, из Армении. Уже и не помню названия клуба из Еревана. Но я отказывался. Во-первых, после всего пережитого в какой-то степени опустились руки, а во-вторых, надоело ездить и подолгу не видеть семью.

- Матчи "Ворсклы" посещаете регулярно?

- Раньше посещал. А теперь не всегда получается – во многом из-за карантина. Я ведь по возрасту отношусь к группе риска. Но меня всегда приглашает на матчи вице-президент полтавского клуба Олег Лысак, с которым мы в хороших отношениях. Он предоставил в распоряжение Полтавской областной Ассоциации футбола, главой которой я являюсь, помещение для офиса на стадионе. Но руку на пульсе держу - матчи с участием "Ворсклы" смотрю по телевизору.

- Как считаете, способна ли нынешняя "Ворскла" побороться за третью в своей истории бронзу?

- В футболе, как и в любом виде спорта, нет ничего невозможного. Хотя есть много факторов со знаком "минус" - таких, как судейство или фатальное невезение. Тем не менее сегодняшняя "Ворскла" имеет возможность побороться за медали. Отставание в три очка от третьего места – это не так много, к тому же, команда этой зимой неплохо укрепилась. В весенней части чемпионата ожидается острая борьба, в которой я желаю футболистам нашего клуба привезти в Полтаву очередной комплект бронзовых наград.