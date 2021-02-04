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Украинская стычка в Турции. Олимпик сильнее Руха
Два представителя УПЛ пересеклись в Турции
В четверг 4 февраля в Турции на сборах в одном из спаррингов пересеклись пути двух представителей
Несмотря на то, что Иван Федык в старте выпустил в основном молодых игроков, старт остался именно за львовянами, которые в начале поединка имели пару интересных моментов.
Ближе к середине тайма Олимпик игру выровнял, а на 39-й минуте вышел вперед - Каргбо вступил в прессинг и, оттеснив защитника и спокойно покатил мяч мимо вратаря - 1:0.
Второй тайм очень напоминал первый – Рух снова активно начал, создал пару подходов, однако реализовать свои шансы не сумел. Ближе к середине дончане игру выровняли, вот только забить уже не сумели.
Остаток матча бул не самым интересным – команды старались, бегали, но с креативом было не ахти.
На том и закончили – 1:0 в пользу Олимпика.
Отметим, что команды в Турции проведут еще по одному спаррингу - Рух сегодня вечером сыграет с одноклубниками из Бреста, а Олимпик в пятницу сыграет с болгарским клубом Арда.
Рух (Львов) – Олимпик (Донецк) - 0:1
Гол: Каргбо 39.
Рух: Мысак, Гагун, Слюсар, Веремеенко, Глиха, Сыч, Кухарук, Литвиненко, Карабин, Лях, Кухаревич.
Олимпик: Альими (Чекотун 45’) - Зотько (Драме 70’), Векляк (игрок на просмотре 70’), Снурницын (Лебеденко 45’), Альваренга (Пасич 45’), Завийский (Бабенко 60’), игрок на просмотре (Политыло 70’), Романовский (Хамелюк 60’), Чогадзе (Тейшейра 70’), Бенито (Романовский 75), Каргбо (Нкенг 60’).
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