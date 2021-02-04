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TMW: Лацио заинтересовался Трубиным
Но о трансфере речи пока не идет
19-летний голкипер "Шахтера"
О переговорах пока речи не идет. Источник сообщает, что "орлы" рассматривают кипера как потенциальный трансфер в будущем.
Отмечается, что Трубин привлек внимание к себе удачной игрой в матчах ЛЧ против "Интера".
Напомним, что в текущем сезоне вратарь провел за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов, и в пяти поединках отстоял "на ноль".
Transfermarkt оценивает Трубина в 7 миллионов евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.
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