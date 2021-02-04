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TMW: Лацио заинтересовался Трубиным

Премьер-лига
(2 голосов)

Но о трансфере речи пока не идет

TMW: Лацио заинтересовался Трубиным
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19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин попал в сферу интересов римского "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb.

О переговорах пока речи не идет. Источник сообщает, что "орлы" рассматривают кипера как потенциальный трансфер в будущем.

Отмечается, что Трубин привлек внимание к себе удачной игрой в матчах ЛЧ против "Интера".

Напомним, что в текущем сезоне вратарь провел за "Шахтер" 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов, и в пяти поединках отстоял "на ноль".

Transfermarkt оценивает Трубина в 7 миллионов евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Андрей Лунин
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Источник:
TMW

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