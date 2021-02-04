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Ничья - тоже результат. Динамо не смогло обыграть середняка чемпионата Болгарии
И снова без победы
Киевское
Единственный за два тайма гол с игры у "динамовцев" забил тот, от кого наибольшие надежды у болельщиков команды. Виктор Цыганков завершил шикарную атаку киевлян правым флангом, когда Караваев отдал по бровке, Ванат продлил, а лидер "бело-синих" переиграл вратаря. Второй гол лидер УПЛ забил с пенальти, а ещё в первом тайме 11-метровый за фол на Цыганкове не реализовал Буяльский.
В первом тайме киевляне показали неплохую интенсивность. Были скорость, желание, а также кое-какие идеи. Снова сказались проблемы в атаке, где вышел молодой Ванат, ещё не заигранный за первую команду "Динамо" в УПЛ. У Владислава, кстати, свой шанс также был, когда во второй раз за игру необдуманно покинул рамку болгарский голкипер, однако с очень острого угла форвард в створ не попал.
Во втором тайме игра киевлян преобразилась далеко не в пользу "бело-синих". Очень много сумбура и непонимания, как нужно играть около своих или чужих ворот. Фактически оба гола киевляне привезли себе сами, практически не создав ничего в ответ за 45 минут игры.
Следующий матч "Динамо" проведёт в воскресенье, 7 февраля. Соперником станет северомакедонская "Шкендия".
Динамо – ЦСКА 1948 (София, Болгария) 2:2
Голы: Цыганков (30), де Пена (62, пен) - Топузов (46), Бастунов (84)
Нереализованный пенальти: Буяльский (42) - вратарь
Динамо (1 тайм): Нещерет, Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Дуэлунн, Ванат.
Динамо (2 тайм): Бущан, Кендзёра, Попов, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68), Леднев, де Пена, Родригеш, Супряга (Русин 87)
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