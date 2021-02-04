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Ничья - тоже результат. Динамо не смогло обыграть середняка чемпионата Болгарии

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова без победы

Ничья - тоже результат. Динамо не смогло обыграть середняка чемпионата Болгарии
Новина українською

Киевское Динамо провело свой очередной спарринг на сборах в Турции. В четверг 4 февраля киевляне сыграли с середняком чемпионата Болгарии – ЦСКА 1948.

Единственный за два тайма гол с игры у "динамовцев" забил тот, от кого наибольшие надежды у болельщиков команды. Виктор Цыганков завершил шикарную атаку киевлян правым флангом, когда Караваев отдал по бровке, Ванат продлил, а лидер "бело-синих" переиграл вратаря. Второй гол лидер УПЛ забил с пенальти, а ещё в первом тайме 11-метровый за фол на Цыганкове не реализовал Буяльский.

В первом тайме киевляне показали неплохую интенсивность. Были скорость, желание, а также кое-какие идеи. Снова сказались проблемы в атаке, где вышел молодой Ванат, ещё не заигранный за первую команду "Динамо" в УПЛ. У Владислава, кстати, свой шанс также был, когда во второй раз за игру необдуманно покинул рамку болгарский голкипер, однако с очень острого угла форвард в створ не попал.

Во втором тайме игра киевлян преобразилась далеко не в пользу "бело-синих". Очень много сумбура и непонимания, как нужно играть около своих или чужих ворот. Фактически оба гола киевляне привезли себе сами, практически не создав ничего в ответ за 45 минут игры.

Следующий матч "Динамо" проведёт в воскресенье, 7 февраля. Соперником станет северомакедонская "Шкендия".

Динамо – ЦСКА 1948 (София, Болгария) 2:2
Голы: Цыганков (30), де Пена (62, пен) - Топузов (46), Бастунов (84)
Нереализованный пенальти: Буяльский (42) - вратарь
Динамо (1 тайм): Нещерет, Миколенко, Сирота, Забарный, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Цыганков, Дуэлунн, Ванат.
Динамо (2 тайм): Бущан, Кендзёра, Попов, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Андриевский (Волошин, 68), Леднев, де Пена, Родригеш, Супряга (Русин 87)

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В статье: Динамо (Киев) ЦСКА 1948 (София)
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
04.02.2021 в 18:57
от Брюгге получат полную торбу--ДК только для игр в УПЛ
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0
0
Тренерую (Столица)
04.02.2021 в 18:15
Позорище!!!
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+2
-2
Димитър из Софии (София)
04.02.2021 в 18:08
Что за заголовки? Когда Шахтер играет на сборах с хрен знает кем, таких заголовков не видел. Фу!
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+2
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.02.2021 в 18:16
То не толерантно , бібізянки образяться .
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+2
-2


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