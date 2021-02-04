Яворский: Мы не сдавали матчи. Это бред, что Мариуполь ложился под Шахтер

Бывший капитан " Мариуполя " Сергей Яворский ответил на вопрос, является ли азовский клуб фарм-командой "Шахтера".

"Юридически "Мариуполь" – это не фарм-клуб "Шахтера". Потому что они бы не могли играть в одной лиге. Но то, что там 18 человек арендованных, то такое мнение у людей есть. Для меня ничья с "Шахтером" стоила очень дорого. Потому что обыграть "Шахтер" для меня было мечтой, я этого никогда не делал, но очень хотел. Больше, чем "Динамо". Было бы классно одержать победу над "Шахтером", когда им нужны были очки, последние финальные матчи, а мы забрали у них баллы, победить и поставить их в тяжелое положение. Тогда люди бы подумали, что мы действительно стараемся, выходим и играем.

Хоть вы и не задаете этот вопрос, но я отвечу честно. Мы не сдавали матчи. Это неправда, это бред, что мы там ложились под "Шахтер". Выходит играть 11 бразильцев против 8 человек с U-19 и дубля, потому что остальные у нас арендованы. Каким образом мы можем у них отобрать очки, если им проигрывает "Динамо" основным составом? Есть даже видео с нашими эмоциями после той ничьей, как мы кричали и радовались. Даже пир был после этого матча, потому что мы действительно были очень счастливыми.

Что касается арендованных игроков "Шахтера" в "Мариуполе", было бы правильно, если бы они играли против дончан, это было бы честно", – сказал Яворский.