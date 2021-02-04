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Очередная победа Десны на сборах. Черниговцы обыграли македонский Рудар

Премьер-лига
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На сборах дела у команды Рябоконя идут неплохо

Очередная победа Десны на сборах. Черниговцы обыграли македонский Рудар
Новина українською

В четверг 4 февраля Десна провела свой предпоследний спарринг на турецком сборе. Команда Александра Рябоконя встречалась с Рударом из Черногории.

Поединок прошел с преимуществом украинской команды и вполне резонно завершился победой Десны со счетом 2:0. Голы забивали Безбородько и Белич.

Свой следующий, последний матч на сборах Десна проведет 9 февраля против латвийского Вентспилса.

Десна - Рудар (Плевля, Черногория) 2:0

Голы: Безбородко, Белич.

Десна: Литовка, Гитченко, Дима (Чепурненко 46), Полегенько (Демьяненко 70), Мостовой (Огиря 46), Ермаков (Шостка 70), Домбровский (Билошевский 70), Арвеладзе (Белич 70), Шевцов, Безбородко (Картушов 70) , Дегтярев (Гуцуляк 46).

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В статье: Десна (Чернигов)
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