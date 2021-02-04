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Очередная победа Десны на сборах. Черниговцы обыграли македонский Рудар
На сборах дела у команды Рябоконя идут неплохо
В четверг 4 февраля
Поединок прошел с преимуществом украинской команды и вполне резонно завершился победой Десны со счетом 2:0. Голы забивали Безбородько и Белич.
Свой следующий, последний матч на сборах Десна проведет 9 февраля против латвийского Вентспилса.
Десна - Рудар (Плевля, Черногория) 2:0
Голы: Безбородко, Белич.
Десна: Литовка, Гитченко, Дима (Чепурненко 46), Полегенько (Демьяненко 70), Мостовой (Огиря 46), Ермаков (Шостка 70), Домбровский (Билошевский 70), Арвеладзе (Белич 70), Шевцов, Безбородко (Картушов 70) , Дегтярев (Гуцуляк 46).
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