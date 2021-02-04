Рух завершил сборы разгромной победой над одноклубниками из Бреста

В четверг 4 февраля львовский " Рух " в своем последнем спарринге на турецком сборе сыграл с одноклубниками из Бреста и одержал сверхубедительную победу со счётом 5:0.

В начале матча львовяне включили высокий прессинг, что и принесло результат – уже к 17-й минуте украинская команда вела в счете 3:0, причем дубль оформил Климчук.

Ведя с таким счетом, Львов несколько успокоился, и концовка первого тайма прошла уже под диктовку Бреста, но Бандура выручил после пары хороших ударов.

После перерыва картина на поле особо не изменилась, хотя в темпе игра и потеряла. Несмотря на невысокие скорости, украинцы забили еще два гола на сольном мастерстве – красивыми по исполнению голами отметились Бойчук и Притула.

5:0. "Рух" завершает сбор и в хорошем настроении возвращается в Украину.

"Рух" (Львов) - "Рух" (Брест, Беларусь) 5:0

Голы: Притула, 5, 78, Климчук, 13, 17, Бойчук Б., 57

"Рух" (Львов): Бандура, Копина, Зец, Белый, Мысык, Карасюк (ИНП, 65), Федорчук, Притула, Климчук, Бойчук Б., Кондраков.