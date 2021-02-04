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Два форварда Шахтера вернулись в общую группу

Премьер-лига
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Горняки провели свою последнею тренировку в Турции

Два форварда Шахтера вернулись в общую группу
Новина українською

4 февраля "Шахтер" провел заключительную тренировку на зимних сборах в Белеке.

Занятие носило восстановительный характер после спаррингов с "Мариуполем" и "Слованом", где большая часть "горняков" получила по 90 минут игрового времени.

Отмечается что вернулись в общую группу и занимались без ограничений нападающие Жуниор Мораес и Богдан Вьюнник.

Утром 5 февраля "Шахтер" проведет контрольный матч с "Борацем" (начало в 10:00), после чего запланирован отлет в Украину.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Богдан Вьюнник
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Источник:
ФК Шахтер

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