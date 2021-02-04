Два форварда Шахтера вернулись в общую группу

4 февраля " Шахтер " провел заключительную тренировку на зимних сборах в Белеке.

Занятие носило восстановительный характер после спаррингов с "Мариуполем" и "Слованом", где большая часть "горняков" получила по 90 минут игрового времени.

Отмечается что вернулись в общую группу и занимались без ограничений нападающие Жуниор Мораес и Богдан Вьюнник.