Премьер-лига
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Два форварда Шахтера вернулись в общую группу
Горняки провели свою последнею тренировку в Турции
4 февраля "
Занятие носило восстановительный характер после спаррингов с "Мариуполем" и "Слованом", где большая часть "горняков" получила по 90 минут игрового времени.
Отмечается что вернулись в общую группу и занимались без ограничений нападающие Жуниор Мораес и Богдан Вьюнник.
Утром 5 февраля "Шахтер"
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Источник:ФК Шахтер
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