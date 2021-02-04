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Ворскла завершает сбор победой над черногорской Зетой

Премьер-лига
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Полтавчане сыграли свой последний турецкий спарринг

Ворскла завершает сбор победой над черногорской Зетой
Новина українською

В четверг 4 февраля Ворскла провела свой последний спарринг на сборах в Турции. Соперником полтавчан была черногорская Зета.

Пропустив гол в самом дебюте встречи, полтавчане смогли отыграться. Первый гол на счету Кане. А второй уже в конце матча после удара Челядина забил Щербак, который несколько подкорректировал полет мяча.

Таким образом, на сборах в Турции Ворскла сыграла четыре спарринга, в которых одержала две победу, раз сыграла вничью и раз проиграла при разнице мячей 9:5.

Ворскла – Зета (Голубовцы, Черногория) 2:1

Голы: Кане, 29 Щербак, 83 - 4.

"Ворскла": Ризниы, Альюн, Яворский, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Тилль, Кане, Якубу, Степанюк, Кулач.

Во втором тайме на замену выходили: Луизао, Сапай, Ребенок, Скляр, Челядин, Щербак, Цитаишвили.

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В статье: Ворскла (Полтава) Зета (Голубовцы)
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