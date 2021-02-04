Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла завершает сбор победой над черногорской Зетой
Полтавчане сыграли свой последний турецкий спарринг
В четверг 4 февраля
Пропустив гол в самом дебюте встречи, полтавчане смогли отыграться. Первый гол на счету Кане. А второй уже в конце матча после удара Челядина забил Щербак, который несколько подкорректировал полет мяча.
Таким образом, на сборах в Турции Ворскла сыграла четыре спарринга, в которых одержала две победу, раз сыграла вничью и раз проиграла при разнице мячей 9:5.
Ворскла – Зета (Голубовцы, Черногория) 2:1
Голы: Кане, 29 Щербак, 83 - 4.
"Ворскла": Ризниы, Альюн, Яворский, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Тилль, Кане, Якубу, Степанюк, Кулач.
Во втором тайме на замену выходили: Луизао, Сапай, Ребенок, Скляр, Челядин, Щербак, Цитаишвили.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни отец братьев Суркисов
- Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Прозрение Гризманна, эффективность Альбы. Видео феерической победы Барсы над Гранадой в Кубке Испании
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО