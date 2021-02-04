Караваев: Согласен, что нынешнюю молодежь Динамо можно назвать "золотой"

Игрок "Динамо" Александр Караваев прокомментировал спарринг с софийским ЦСКА 1948 (2:2) на сборе киевлян в Турции.

- В какой физической форме сейчас находится команда, на сколько процентов готова к возобновлению сезона?

- Думаю, что на 70-80 процентов мы уже готовы. Подготовка идет поэтапно, и тренер нам говорит, что график на сборах специально распланирован так, чтобы все получили равномерную нагрузку. Сегодня мы сыграли по тайму, чтобы у всех было одинаковое игровое время. Постепенно набираем форму, и я уверен, что к возобновлению чемпионата будем уже в стопроцентной готовности.

- Наверное, необходимо сделать акцент на том, что результаты матчей на сборах - это не главный показатель?

- Это и так всегда понятно. Но для нашего клуба результат всегда стоит на первом месте. При этом у нас есть свои задания, которые мы отрабатываем и наигрываем. На данный момент главное, чтобы мы довели до автоматизма перестроения и взаимодействия, и уже в чемпионате играли на автомате и друг друга полностью понимали. А результат, я уверен, придет.

- Сегодня очередной шанс получил Викентий Волошин. Как опытный игрок, можешь сказать, он немного нервничал?

- Это есть у всех и это нормально. Если игрок не нервничает - это означает, что у него либо хорошая психология, либо ему все равно. Когда ты переживаешь, то, конечно же, хочешь показать свои лучшие качества. И если в 17-18 лет у тебя есть шанс хотя бы побыть в атмосфере первой команды, который предоставляет Мистер, то это большой плюс. Ребята видят и знают, к чему стремиться. Заметно, что они с большим желанием тренируются и отдаются на поле.

- Многие сейчас называют динамовскую молодежь “золотой”. Согласен с этим утверждением?

- Конечно. Можно посмотреть, сколько воспитанников “Динамо” уже в первой команде и сколько на подходе. Какое количество ребят только за последние полгода сыграло и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины! Конечно, это показатель того, что академия работает, молодежь старается и прогрессирует. Они видят, что можно попасть в первую команду и прикладывают для этого все усилия.