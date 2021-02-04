Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Согласен, что нынешнюю молодежь Динамо можно назвать "золотой"
Универсал Динамо рассказал о молодых игроках команды на сборах
Игрок "Динамо" Александр Караваев прокомментировал
- В какой физической форме сейчас находится команда, на сколько процентов готова к возобновлению сезона?
- Думаю, что на 70-80 процентов мы уже готовы. Подготовка идет поэтапно, и тренер нам говорит, что график на сборах специально распланирован так, чтобы все получили равномерную нагрузку. Сегодня мы сыграли по тайму, чтобы у всех было одинаковое игровое время. Постепенно набираем форму, и я уверен, что к возобновлению чемпионата будем уже в стопроцентной готовности.
- Наверное, необходимо сделать акцент на том, что результаты матчей на сборах - это не главный показатель?
- Это и так всегда понятно. Но для нашего клуба результат всегда стоит на первом месте. При этом у нас есть свои задания, которые мы отрабатываем и наигрываем. На данный момент главное, чтобы мы довели до автоматизма перестроения и взаимодействия, и уже в чемпионате играли на автомате и друг друга полностью понимали. А результат, я уверен, придет.
- Сегодня очередной шанс получил Викентий Волошин. Как опытный игрок, можешь сказать, он немного нервничал?
- Это есть у всех и это нормально. Если игрок не нервничает - это означает, что у него либо хорошая психология, либо ему все равно. Когда ты переживаешь, то, конечно же, хочешь показать свои лучшие качества. И если в 17-18 лет у тебя есть шанс хотя бы побыть в атмосфере первой команды, который предоставляет Мистер, то это большой плюс. Ребята видят и знают, к чему стремиться. Заметно, что они с большим желанием тренируются и отдаются на поле.
- Многие сейчас называют динамовскую молодежь “золотой”. Согласен с этим утверждением?
- Конечно. Можно посмотреть, сколько воспитанников “Динамо” уже в первой команде и сколько на подходе. Какое количество ребят только за последние полгода сыграло и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины! Конечно, это показатель того, что академия работает, молодежь старается и прогрессирует. Они видят, что можно попасть в первую команду и прикладывают для этого все усилия.
Популярное сейчас
- Суркис приехал с инспекцией в Турцию
- Герой футбольного дня. Антуан Гризманн
- Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ
- Бразилец в Днепре-1, новый клуб Задераки и три новичка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО