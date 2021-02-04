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Андриевский: После матча с ЦСКА 1948 настроение немного поникшее

Премьер-лига
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Киевляне сыграли вничью в спарринге с болгарской командой

Андриевский: После матча с ЦСКА 1948 настроение немного поникшее
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Полузащитник "Динамо” Александр Андриевский прокомментировал спарринг с софийским ЦСКА 1948 (2:2) на сборе киевлян в Турции.

- Сегодня был зафиксирован ничейный счет - 2:2. Чего не хватило для победы?

- Завтра тренеры на теоретическом занятии расскажут, что мы сделали не так и какие были позитивные моменты. Конечно, хотелось выиграть в этом матче, и мы не особо довольны результатом. Но впереди еще две игры, чтобы мы могли реабилитироваться.

- Главная задача на сборах - наигрывание навыков, тактических действий?

- Верно. Для нас главное - наиграть тактические моменты в обороне и в атаке.

- На сборе в Турции остались две игры, которые состоятся одна за другой. Справится ли команда с таким непростым графиком?

- Думаю, справится. Почему же нет? У нас есть два полноценных состава, один может сыграть в одном матче, а другой - во втором, и все получат равноценную нагрузку.

- Еще недавно ты проходил восстановление и занимался индивидуально. Как чувствуешь себя сейчас, готов ли на сто процентов?

- Слава богу, на поле все было хорошо, нога ощущалась отлично. В физическом плане нужно еще чуть-чуть прибавить, но, думаю, за оставшиеся дни сборов я смогу это сделать.

- Настроение в команде сейчас немного поникшее?

- Немного да, но нужно скорее забыть про результат этого матча, тем более он был на сборах. Нам необходимо двигаться дальше и готовиться к чемпионату, где у нас будут по-настоящему важные поединки.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский ЦСКА 1948 (София)
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Источник:
ФК Динамо

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