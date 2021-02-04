Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андриевский: После матча с ЦСКА 1948 настроение немного поникшее
Киевляне сыграли вничью в спарринге с болгарской командой
Полузащитник "Динамо” Александр Андриевский прокомментировал
- Сегодня был зафиксирован ничейный счет - 2:2. Чего не хватило для победы?
- Завтра тренеры на теоретическом занятии расскажут, что мы сделали не так и какие были позитивные моменты. Конечно, хотелось выиграть в этом матче, и мы не особо довольны результатом. Но впереди еще две игры, чтобы мы могли реабилитироваться.
- Главная задача на сборах - наигрывание навыков, тактических действий?
- Верно. Для нас главное - наиграть тактические моменты в обороне и в атаке.
- На сборе в Турции остались две игры, которые состоятся одна за другой. Справится ли команда с таким непростым графиком?
- Думаю, справится. Почему же нет? У нас есть два полноценных состава, один может сыграть в одном матче, а другой - во втором, и все получат равноценную нагрузку.
- Еще недавно ты проходил восстановление и занимался индивидуально. Как чувствуешь себя сейчас, готов ли на сто процентов?
- Слава богу, на поле все было хорошо, нога ощущалась отлично. В физическом плане нужно еще чуть-чуть прибавить, но, думаю, за оставшиеся дни сборов я смогу это сделать.
- Настроение в команде сейчас немного поникшее?
- Немного да, но нужно скорее забыть про результат этого матча, тем более он был на сборах. Нам необходимо двигаться дальше и готовиться к чемпионату, где у нас будут по-настоящему важные поединки.
Популярное сейчас
- Нервы как струны: Коваль эпично отражал выход один на один в Саудовской Аравии
- Днепр-1 договорился об аренде хорватского хавбека
- Динамо - ЦСКА 1948: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шахтёр впервые проигрывает, Динамо сыграет с ЦСКА 1948. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО