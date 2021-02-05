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Ассистент Луческу увидел два совершенно разных тайма в исполнении Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Дальше будут наигрывать основу

Ассистент Луческу увидел два совершенно разных тайма в исполнении Динамо
Новина українською

Огнен Вукоевич, хорватский ассистент главного тренера "Динамо", поделился впечатлениями от контрольного матча против "ЦСКА 1948" (ничья 2:2).

- Провели два разных тайма. Первый был хорошим, во втором были проблемы и ошибки. Но Мистер хотел всем дать шанс, посмотреть всех игроков, чтобы была картинка до конца сбора. У нас еще два матча, но нужно сделать определенные выводы.

Скоро начнется чемпионат, Лига Европы. Поэтому мы дали шанс всем игрокам еще сегодня. А на следующую неделю уже надо готовить стартовый состав. Также надо посмотреть состояние травмированных и тех, кто возвращается.

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- Насколько команда сейчас готова к возобновлению чемпионата?

- Еще два матча. Надо посмотреть последнюю встречу против БАТЭ, которую проведем в понедельник. Это будет очень важно. После этого матча сможем составить картинку, сделать выводы. Сбор заканчивается, "Олимпик" ждет, "Брюгге" ждет.

Надеюсь и знаю, что мы сделали очень много в физическом плане. Были проблемы, были травмированы, они возвращаются. "Динамо" будет готово.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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