Ассистент Луческу увидел два совершенно разных тайма в исполнении Динамо

Огнен Вукоевич, хорватский ассистент главного тренера " Динамо ", поделился впечатлениями от контрольного матча против "ЦСКА 1948" (ничья 2:2).

- Провели два разных тайма. Первый был хорошим, во втором были проблемы и ошибки. Но Мистер хотел всем дать шанс, посмотреть всех игроков, чтобы была картинка до конца сбора. У нас еще два матча, но нужно сделать определенные выводы.

Скоро начнется чемпионат, Лига Европы. Поэтому мы дали шанс всем игрокам еще сегодня. А на следующую неделю уже надо готовить стартовый состав. Также надо посмотреть состояние травмированных и тех, кто возвращается.

- Насколько команда сейчас готова к возобновлению чемпионата?

- Еще два матча. Надо посмотреть последнюю встречу против БАТЭ, которую проведем в понедельник. Это будет очень важно. После этого матча сможем составить картинку, сделать выводы. Сбор заканчивается, "Олимпик" ждет, "Брюгге" ждет.

Надеюсь и знаю, что мы сделали очень много в физическом плане. Были проблемы, были травмированы, они возвращаются. "Динамо" будет готово.