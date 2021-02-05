  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, где состоится матч Миная с ПФК Львов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где состоится матч Миная с ПФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ранее говорилось о том, что со стадионом "Авангард" ничего не удастся

Стало известно, где состоится матч Миная с ПФК Львов
Новина українською

Матч 14-го тура УПЛ "Минай" - ПФК "Львов" состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард", рассказывает ТК Футбол.

Думаю, на 99% футбольное поле будет готово для матча "Миная". Все подготовлено. Единственное что - без болельщиков. Мы сначала накрыли пленкой футбольное поле, затем взимали с него снег. Затем убрали пленку, солнце помогло нам, стало легче.

Читайте такжеМинай февральские домашние матчи УПЛ проведёт в Киеве на стадионе Банникова

К матчу должно быть все готово, за день до встречи приезжает комиссия, инспектор матча. Футбольное поле должно быть раскрашено или белой, или красной краской. Посмотрим, какой будет погода. Хотя показывает, что будет солнце, - говорит заместитель директора стадиона "Авангард" Матвей Бобаль.

Матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится 13 февраля, начало - в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай Минай ПФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 09:19
Взимали сніг?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...