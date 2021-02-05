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Стало известно, где состоится матч Миная с ПФК Львов
Ранее говорилось о том, что со стадионом "Авангард" ничего не удастся
Матч 14-го тура УПЛ "
Думаю, на 99% футбольное поле будет готово для матча "Миная". Все подготовлено. Единственное что - без болельщиков. Мы сначала накрыли пленкой футбольное поле, затем взимали с него снег. Затем убрали пленку, солнце помогло нам, стало легче.
К матчу должно быть все готово, за день до встречи приезжает комиссия, инспектор матча. Футбольное поле должно быть раскрашено или белой, или красной краской. Посмотрим, какой будет погода. Хотя показывает, что будет солнце, - говорит заместитель директора стадиона "Авангард" Матвей Бобаль.
Матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится 13 февраля, начало - в 14:00.
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