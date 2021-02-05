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Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте

Премьер-лига
(1 голосов)

После сбора

Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте
Новина українською

Фланговый атакующий полузащитник "Шахтера" бразилец Тете поделился впечатлениями от сбора в Турции, который подходит к концу.

Мы прекрасно поработали на сборе. Нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя отлично.

Провели два спарринга, впереди - еще один. Результат важный, однако он не превыше всего, ведь главнее - отработать нашу модель игры и набрать физическую форму.

Вот с "Колосом" и "Маккаби" - да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже почти готовы к официальным матчам.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Тете
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
05.02.2021 в 09:01
Ковролин
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.02.2021 в 09:31
лабрадор
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0
-1
Dr. House (Подолье)
05.02.2021 в 09:38
Петросяны)))
0
0


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