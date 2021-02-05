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Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте
После сбора
Фланговый атакующий полузащитник "
Мы прекрасно поработали на сборе. Нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя отлично.
Провели два спарринга, впереди - еще один. Результат важный, однако он не превыше всего, ведь главнее - отработать нашу модель игры и набрать физическую форму.
Вот с "Колосом" и "Маккаби" - да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже почти готовы к официальным матчам.
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