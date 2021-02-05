Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте

Фланговый атакующий полузащитник " Шахтера " бразилец Тете поделился впечатлениями от сбора в Турции, который подходит к концу.

Мы прекрасно поработали на сборе. Нагрузка чувствуется, но мы восстанавливаемся и чувствуем себя отлично.

Провели два спарринга, впереди - еще один. Результат важный, однако он не превыше всего, ведь главнее - отработать нашу модель игры и набрать физическую форму.

Вот с "Колосом" и "Маккаби" - да, нужно будет смотреть именно на счет. Я уверен, что мы уже почти готовы к официальным матчам.