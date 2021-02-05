Экс-вратарь ПФК Львов уехал в Казахстан

На просмотре в лагере казахского ФК "Актобе" находится украинский вратарь Сергей Литовченко.

Сергей является воспитанником харьковского "Арсенала". Литовченко 33 года. Выступал за команды "Олимпик", "Черноморец", "Волынь". Играл в Азербайджане и Грузии. Последним его клубом был ПФК "Львов".

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Литовченко уже тренируется с командой, и скорее всего, будет задействован в ближайших контрольных играх, сообщают в казахском клубе.

"Актобе" играет во второй по рангу лиге Казахстана лидирует в группе А с отрывом от второй команды на 9 очков.