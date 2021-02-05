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Игрокам Зари запрещено давать интервью до конца сбора

Премьер-лига
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Табу от Скрипника

Игрокам Зари запрещено давать интервью до конца сбора
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник отгородил команду от общения с журналистами до конца тренировочного сбора, сообщает Football Hub.

Луганчане во время сбора в Турции должны сконцентрироваться исключительно на тренировочном процессе.

"Заря", действующий бронзовый призер УПЛ, завершила осеннюю часть чемпионата на 4-м месте.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Football Hub

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