Премьер-лига
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Игрокам Зари запрещено давать интервью до конца сбора
Табу от Скрипника
Главный тренер "
Луганчане во время сбора в Турции должны сконцентрироваться исключительно на тренировочном процессе.
"Заря", действующий бронзовый призер УПЛ, завершила осеннюю часть чемпионата на 4-м месте.
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Источник:Football Hub
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