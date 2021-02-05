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Тренер Ворсклы рассказал о целях на сезон и комплектации команды
Качественных футболистов сложно найти
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о новичках в команде и про то, какие цели ставит на сезон
- Всегда какие-то цели ставишь. Смысл тогда работать, тренироваться, если ты ничего не хочешь добиться. В чемпионате есть первое место, второе, третье – за них надо бороться. Ладно, за первое-второе тяжело бороться, но за третье-четвертое надо постараться.
- Насколько сложно найти качественных футболистов, еще и бесплатно?
- Это тяжело. Даже невозможно. Стараемся по своим каким-то связям найти кого-то. Понятно, что футболист всегда пойдет туда, где лучше, агент приведет его в лучшие условия. Стараемся под наши условия подбирать того футболиста, который принесет пользу.
Мне приятно, что Луизао вернулся, не пошел в другой клуб. Хочет доказать, порядочно поступили с ним, когда он уходил. Он был в аренде у нас, долгое время не играл в "Порту", захотел вернуться, это приятно.
По Тиллю – просматривал матчи, было приятно, что футболист старается играть остро, не задерживает атаки. Может, процентов 20 мячей доходит до нападающих, 30-40%, но все передачи острые идут. Это мне понравилось.
- Какие условия на сборе?
- Грех жаловаться. Мы живем в хорошей гостинице, тренируемся на хороших полях, хорошо кормят. Всегда говорю футболистам, что завидую им, у нас этого не было, а у них есть. Тут только спасибо можно сказать.
К нам нормально относится руководство, возят, понимают, что наша работа тяжелая и не вечная. Футболист – это работа на 10 лет. Заработал – еще жена осталась. Не заработал – уже все, ушла и до свидания, – сказал Максимов.
Напомним, что вчера, 4 февраля, "Ворскла" провела свой последний спарринг на сборах в Турции против черногорской "Зеты". Встреча закончилась победой полтавчан со счетом. 2:1.
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