Дмитрий Селюк: Яя Туре приедет в Киев через несколько дней

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, когда Яя Туре присоединится к "Олимпику".

"Через несколько дней Яя Туре прилетает в Киев и будет работать в донецком "Олимпике" тренером. А в России писали, что я предлагал его в "Сочи" спортивным директором. Это не так. Хотя для "Сочи" это было бы неплохо. Но там и главный тренер Федотов высказался, что он против. Они испугались все сразу. Люди боятся, когда такие знаковые фигуры заходят, что потом кого-то подвинут.

Если б в российском чемпионате было б больше таких людей, знающих футбол, как Яя, от этого футбол бы только выиграл", - сказал Селюк.