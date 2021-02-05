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Стал известен состав Шахтера на спарринг с Борацем
Встреча начнется в 10:00
Сегодня, 5 февраля, футболисты донецкого "Шахтера" проведут заключительный контрольный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турциии.
Команда Луиш Каштру сыграет с боснийским "Борацем".
Главный тренер "горняков" назвал состав на предстоящую встречу:
Состав "Шахтера": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Мораес.
Матч "Шахтер" - "Борац" начнется в 10.00 по киевскому времени.
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Источник:ФК Шахтер
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