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Стал известен состав Шахтера на спарринг с Борацем

Премьер-лига
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Встреча начнется в 10:00

Стал известен состав Шахтера на спарринг с Борацем
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, футболисты донецкого "Шахтера" проведут заключительный контрольный спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турциии.

Команда Луиш Каштру сыграет с боснийским "Борацем".

Главный тренер "горняков" назвал состав на предстоящую встречу:

Состав "Шахтера": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Мораес.

Матч "Шахтер" - "Борац" начнется в 10.00 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Борац (Баня-Луки) сборы УПЛ
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Источник:
ФК Шахтер

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