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Тренер белорусского клуба заявил о переговорах с ПФК Львов по поводу хавбека
Выкуп контракта
Наставник жодинского "Торпедо-БелАЗ" из Беларуси Юрий Пунтус сообщил, что клуб ведет переговоры с львовянами о выкупе полузащитника ПФК "
Мы сейчас ведем переговоры. Знаем, чего хочет ПФК "Львов", с которым у Липе действующий контракт еще на 2 года. Если все сложится, то это будет не аренда, а полноценный контракт с бразильцем.
Липе Велозу перешел из ПФК "Львов" к белорусам в апреле 2020 Он провел 27 игр в чемпионате Беларуси, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.
"Торпедо-БелАЗ" заняло 3 место в чемпионате Беларуси. Новый сезон в Беларуси стартует в марте.
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