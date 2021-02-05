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Тренер белорусского клуба заявил о переговорах с ПФК Львов по поводу хавбека

Премьер-лига
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Выкуп контракта

Тренер белорусского клуба заявил о переговорах с ПФК Львов по поводу хавбека
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Наставник жодинского "Торпедо-БелАЗ" из Беларуси Юрий Пунтус сообщил, что клуб ведет переговоры с львовянами о выкупе полузащитника ПФК "Львов" Липе Велозу. Тренер хочет, чтобы игрок остался в его команде.

Мы сейчас ведем переговоры. Знаем, чего хочет ПФК "Львов", с которым у Липе действующий контракт еще на 2 года. Если все сложится, то это будет не аренда, а полноценный контракт с бразильцем.

Липе Велозу перешел из ПФК "Львов" к белорусам в апреле 2020 Он провел 27 игр в чемпионате Беларуси, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

"Торпедо-БелАЗ" заняло 3 место в чемпионате Беларуси. Новый сезон в Беларуси стартует в марте.

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В статье: ФК Львов Торпедо-БелАЗ (Жодино) аренда трансфер Липе Велозу ПФК Львов
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Источник:
sportarena

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