Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник

Владислав Вакула переходил в "Десну", чтобы заменить Михаила Мудрыка как левого атакующего полузащитника. На него были большие надежды. Но на тренировках он был бледной тенью самого себя, еще и успел несколько раз начудиты, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Есть версия, что Вакула спровоцировал такую ​​ситуацию, чтобы вернуться в "Мариуполь". После "Десны" у него была беседа едва не с Дарио Срной и тот сказал, что "Мариуполь" - это его последний шанс в жизни. Там он должен себя проявить.

Однако у наставника "Мариуполя" Остапа Маркевича, по словам Спиваковского, есть скепсис относительно Вакулы.