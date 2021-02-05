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Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Вероятно, именно этого и хотел игрок

Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник
Новина українською

Владислав Вакула переходил в "Десну", чтобы заменить Михаила Мудрыка как левого атакующего полузащитника. На него были большие надежды. Но на тренировках он был бледной тенью самого себя, еще и успел несколько раз начудиты, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Есть версия, что Вакула спровоцировал такую ​​ситуацию, чтобы вернуться в "Мариуполь". После "Десны" у него была беседа едва не с Дарио Срной и тот сказал, что "Мариуполь" - это его последний шанс в жизни. Там он должен себя проявить.

Однако у наставника "Мариуполя" Остапа Маркевича, по словам Спиваковского, есть скепсис относительно Вакулы.

Напомним, что контракт Вакулы принадлежит донецкому "Шахтеру".

Читайте такжеСМИ: Десна разорвала аренду Вакулы из-за нарушения режима
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В статье: Дарио Срна ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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dazo21
05.02.2021 в 11:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Artemanat (Кривой Рог)
05.02.2021 в 11:35
Почему бы Ахметову не купить клуб в первой лиге Бельгии и туда молодежь отправлять! Когда клуб выйдет в высшую лигу то станет отличной ветряной для продажи футболистов
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