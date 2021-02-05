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Дарио Срна после Десны дал последний шанс Вакуле - в Мариуполе - источник
Вероятно, именно этого и хотел игрок
Владислав Вакула переходил в "Десну", чтобы заменить Михаила Мудрыка как левого атакующего полузащитника. На него были большие надежды. Но на тренировках он был бледной тенью самого себя, еще и успел несколько раз начудиты, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Есть версия, что Вакула спровоцировал такую ситуацию, чтобы вернуться в "Мариуполь". После "Десны" у него была беседа едва не с Дарио Срной и тот сказал, что "Мариуполь" - это его последний шанс в жизни. Там он должен себя проявить.
Однако у наставника "Мариуполя" Остапа Маркевича, по словам Спиваковского, есть скепсис относительно Вакулы.
Напомним, что контракт Вакулы принадлежит донецкому "
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