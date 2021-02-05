Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федык о спарринге с Олимпиком: Некоторые игроки впервые играли против команды УПЛ
Наставник "желто-черных" доволен тренировочными сборами
Главный тренер "Руха" Иван Федык подвел итоги заключительных матчей в рамках учебно-тренировочного процесса в Турции.
"Обе игры провели хорошо. Даже несмотря на то, что в игре с "Олимпиком" не удалось получить положительный результат. Доволен действиями молодых футболистов в этом спарринге. Во многих моментах они контролировали игру и сыграли на равных с представителем УПЛ. Некоторые игроки впервые в своей карьере играли против команды Премьер-лиги. Специально предоставили им такую возможность, чтобы видеть их потенциал и характер.
На счет второго матча: брестский "Рух" - хорошая команда. Они сыграли вничью с "Колосом", обладая в той игре инициативе. Соперник создавал опасные моменты и у наших ворот. Также хорошо работала их линия обороны, которая подстраховывала своего вратаря в некоторых эпизодах. Но мы изучили их игру и выполнили на поле почти все, о чем договаривались. Достичь успеха нам помог быстрый забитый гол. Это позволило довести матч до логического завершения. Хотя счет мог быть куда больше.
Доволен тренировочными сборами. У нас были все условия для подготовительного процесса. Качественные спарринги, ни одного лишнего. Все команды серьезного уровня. Все, что запланировали, то и выполнили", - сказал Федык.
Напомним, что вчера, 4 февраля "Рух" завершил последний спарринг на турецких сборах и одержал победу над одноклубником из Бреста. Матч закончился со счетом 5:0.
Популярное сейчас
- Каштру о трансфере Коваленко: Аталанта с этим игроком попала в цель
- Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте
- Ассистент Луческу увидел два совершенно разных тайма в исполнении Динамо
- Костышин отреагировал на вопрос об уходе Селезнева из Колоса
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО