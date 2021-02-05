Премьер-лига
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Минай - Верес: видео онлайн трансляция
Подготовка продолжается
Украинские команды продолжают подготовку к возобновлению сезона на полях Турции. Сегодня силами померяются команды УПЛ и ПФЛ - "Минай" сыграет против "Вереса". Начало игры в 14:00.
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Контрольный матч
"Минай" 14:00 "Верес"
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