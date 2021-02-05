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Коуч Олимпика удивлен - за весь сбор в Турции ни разу не пришлось кричать
Игроки были хорошы
Игорь Климовский, наставник "
Не было такой тренировки, чтобы надо было заставлять, повышать голос. Ребята работали по полной. Новички хорошо влились в коллектив, я доволен.
Первые три спарринга, когда еще не было усталости, команда двигалась и прессинговала очень хорошо. Затем было два матча после хороших нагрузок, усталости, там мы проиграли и сыграли вничью. Но выдержали. А последняя игра продемонстрировала, что есть движение вперед, есть прогресс.
Конечно, есть что дорабатывать. Но над этим работать уже в Киеве.
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