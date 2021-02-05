Защитник Ворсклы назвал, чего ему не хватает на сборах

Защитник полтавской "Ворсклы" Сергей Яворский рассказал, как прошли тренировочные сборы в Турции.

- Турецкие сборы подходят к завершению. Что было интересного во время них?

- Да в принципе ничего интересного. Тренировки, день сурка. Каждый день просыпаешься, то одно и то же: тренировки, тренажерка, завтрак, обед, ужин. Все, как всегда, есть все, что нужно. Сборы проходят спокойно, без горбылей. Конечно, за всю мою карьеру было немало разных историй, но это тот случай, когда есть, что вспомнить, но нет, что детям рассказать (смеется - прим.).

- Что больше всего нравится во время сборов?

- Наверное то, что в твоем распоряжении всегда рядом и поля, и тренажерный зал. Только тренировки и восстановления. Международные спарринги тоже нравятся, ощущение, будто в еврокубках играешь. Сборы - часть нашей даже не работы, а хобби - футбола. Единственное, что не нравится, то это далеко семья. С ними постоянно на видеосвязи, очень сильно скучаю по ним. Несколько раз в день созваниваемся", - сказал Яворский.

Напомним, что "Ворскла" завершила сбор победой над черногорской "Зетой" (2:1).