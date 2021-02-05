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Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
Его мысли связаны только с киевским клубом
Бразильский нападающий киевского "Динамо" Клейтон в интервью журналу "Футбол" поделился мнением относительно выступлений бразильцев в "Шахтере".
- Удивлены количеством бразильцев в "Шахтере"?
- Совершенно нет! У нас в стране "Шахтер" ассоциируется именно с Бразилией. В Бразилии знают историю "Шахтера", знают, сколько футболистов прошло через эту команду. "Шахтер" берет молодых бразильцев, обкатывает их и продает в более сильные европейские клубы через некоторое время. Равно как все знают, что Луческу открыл дорогу в большой футбол многим бразильским футболистам. О "Шахтере" в Бразилии лестно отзываются.
- Можете представить себя в "Шахтере" в будущем?
- Мои мысли связаны только с "Динамо". Я уже говорил, что восхищен "Динамо" и не против завершить здесь карьеру, если все сложится. Хочу написать свою историю в Киеве. Я наслышан о соперничестве "Динамо" и "Шахтера", поэтому путь в "Шахтер" для меня закрыт.
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