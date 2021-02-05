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Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт

Премьер-лига
(1 голосов)

Его мысли связаны только с киевским клубом

Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
Новина українською

Бразильский нападающий киевского "Динамо" Клейтон в интервью журналу "Футбол" поделился мнением относительно выступлений бразильцев в "Шахтере".

- Удивлены количеством бразильцев в "Шахтере"?

- Совершенно нет! У нас в стране "Шахтер" ассоциируется именно с Бразилией. В Бразилии знают историю "Шахтера", знают, сколько футболистов прошло через эту команду. "Шахтер" берет молодых бразильцев, обкатывает их и продает в более сильные европейские клубы через некоторое время. Равно как все знают, что Луческу открыл дорогу в большой футбол многим бразильским футболистам. О "Шахтере" в Бразилии лестно отзываются.

- Можете представить себя в "Шахтере" в будущем?

- Мои мысли связаны только с "Динамо". Я уже говорил, что восхищен "Динамо" и не против завершить здесь карьеру, если все сложится. Хочу написать свою историю в Киеве. Я наслышан о соперничестве "Динамо" и "Шахтера", поэтому путь в "Шахтер" для меня закрыт.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Клейтон да Силва
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (5)
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aleks68
05.02.2021 в 14:18
а кому ты в шахтёре нужен?при лучших условиях контракта прибежал бы с ввысунутым языком
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+4
-6
tolibgan (Запорожье)
05.02.2021 в 14:10
Жесть.он на поле даже не выходит))) откуда такое желание?))). а с другой стороны сидит на лавке а лавэ капает)))
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+2
-3
С.Карпович. (Ланівці)
05.02.2021 в 14:09
Мораєс тоже так думав.
Ответить
0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
05.02.2021 в 13:56
Та для тебе в багато клубів шлях закритий.
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+6
-2
FC Energy (Новая Каховка)
05.02.2021 в 13:56
Ты в Динамо путь открой, для начала.
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+4
-3


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