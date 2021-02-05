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Каштру: На сборах Шахтер выполнил все то, что планировал

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки пребывают в хороших физических кондициях

Каштру: На сборах Шахтер выполнил все то, что планировал
Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в интервью клубного медиа подвел итоги команды в контрольном матче с "Борацем" (2:0) и зимним сборам в Турции.

- Все ли запланированное на сборах удалось выполнить?

- В принципе, да. Была некоторая нестабильность в планировании, какие-то игры отменились, но в целом мы выполнили свои цели. Прежде всего футболисты пребывают в хороших физических кондициях. Несмотря на то, что сегодня они показывали определенную усталость, зависевшую от нашей работы в последние дни, физически, тактически и даже ментально команда готова. Мы очень уверены перед второй частью чемпионата, Кубком Украины и Лигой Европы. Уезжаем из Турции в полной уверенности: ребята восстановлены. Были травмы, через которые игроки уже прошли. Все готовы.

- "Борац" в первом тайме ушел в глухую оборону. Как находить зоны с такими командами?

- Да, действительно, очень сложно. Схоже с тем, что происходит в нашем чемпионате. Соперники садятся, закрывают блок, никакого свободного пространства для атак нет. Там нам и нужно работать - возле линии обороны противника. Необходимо создавать зоны, проходить между линиями, очень быстро держать мяч. Это было отработано, особенно в первом тайме. Во втором соперник практически не владел мячом, но мы не смогли создать столько, сколько до перерыва. В первом тайме мы проходили соперника лучше. Но если говорить о зонах и пространстве – да, очень сложно играть против таких команд.

- Иногда, когда соперники хотят проявить себя на фоне "Шахтера", это чревато травмами. Давали ли установку своим футболистам действовать аккуратно и стараться избегать лишних стыков?

- Было очень важно уехать отсюда без травм, с восстановленными игроками, с хорошим командным духом. Мы большие оптимисты: в прошлом сезоне так было и сейчас точно так же. У нас цель – выиграть чемпионат, Кубок Украины и провести достойно кампанию в Лиге Европы. И для этого нужны все - все должны быть подготовлены. На данный момент все ребята чувствуют себя хорошо физически, у нас практически нет никаких проблем, нет травм. Мы очень довольны этими сборами.

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В статье: Шахтер (Донецк) сборы УПЛ Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
05.02.2021 в 14:58
даже проиграши были запланированы --вот это надо же молодцы
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