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Верпаковскис видит перспективу в Динамо за 2-3 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Если говорить за успехи в Лиге чемпионов

Верпаковскис видит перспективу в Динамо за 2-3 года
Новина українською

Бывший футболист "Динамо" 2003-2011 годов латыш Марис Верпаковскис поделился мнением об игре киевлян.

Заметил, что состав очень молод. Интересно смотреть. Почти все воспитанники академии Динамо. Играют хорошо, знают, что делать на поле, дисциплина. Радует, что очень молодая команда.

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Думаю, если сохранить этот костяк, будет боеспособная команда, которая и в Европе сможет добиваться результата через 2-3 года.

- С чем можно связать улучшение результатов "Динамо"? С приходом Луческу?

- Ну да. Другого объяснения, наверное, нет. И Суперкубок сразу выиграли, в ЛЧ попали. Думаю, не случайно. Команда лидирует в чемпионате.

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В статье: Динамо (Киев) Марис Верпаковскис
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Источник:
Football Hub

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