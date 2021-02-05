Верпаковскис видит перспективу в Динамо за 2-3 года

Бывший футболист " Динамо " 2003-2011 годов латыш Марис Верпаковскис поделился мнением об игре киевлян.

Заметил, что состав очень молод. Интересно смотреть. Почти все воспитанники академии Динамо. Играют хорошо, знают, что делать на поле, дисциплина. Радует, что очень молодая команда.

Думаю, если сохранить этот костяк, будет боеспособная команда, которая и в Европе сможет добиваться результата через 2-3 года.

- С чем можно связать улучшение результатов "Динамо"? С приходом Луческу?

- Ну да. Другого объяснения, наверное, нет. И Суперкубок сразу выиграли, в ЛЧ попали. Думаю, не случайно. Команда лидирует в чемпионате.