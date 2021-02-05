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Ванат: Луческу не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно

Премьер-лига
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Ванат: Луческу не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат поделился мыслями о работе под руководством Мирчи Луческу.

"Луческу говорит немного, но очень точно. Если где-то что-то не так сделать – не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно, чтобы не ошибаться", – сказал Ванат

Отметим, что Ванат осеннюю часть сезона провёл в "Динамо" U-21, однако на зимние сборы отправился с первой командой киевлян.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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