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Ванат: Луческу не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно
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Нападающий "
"Луческу говорит немного, но очень точно. Если где-то что-то не так сделать – не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно, чтобы не ошибаться", – сказал Ванат
Отметим, что Ванат осеннюю часть сезона провёл в "Динамо" U-21, однако на зимние сборы отправился с первой командой киевлян.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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