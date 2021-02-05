Ванат: Луческу не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно

Нападающий " Динамо " Владислав Ванат поделился мыслями о работе под руководством Мирчи Луческу.

"Луческу говорит немного, но очень точно. Если где-то что-то не так сделать – не пихает, а пытается рассказать, как надо делать правильно, чтобы не ошибаться", – сказал Ванат

Отметим, что Ванат осеннюю часть сезона провёл в "Динамо" U-21, однако на зимние сборы отправился с первой командой киевлян.