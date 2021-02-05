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Олимпик в Турции неожиданно сыграл с незапланированным спарринг-партнером
Разошлись миром 2:2
В пятницу 5 февраля
Однако прибыв на матч, олимпийцы узнали, что в назначенном месте их ожидала другая болгарская команда - ФК Монтана из одноименного города. Не став тратить время на выяснение причины такой ошибки команды все-таки сыграли матч.
Первый тайм прошел при преимуществе украинской команды, и на 32-й минуте счет закономерно открыл Нкенг.
После перерыва украинцы продолжали доминировать, но вот с результативностью стало хуже. Разбазарив несколько неплохих моментов, Олимпик за десять минут до окончания матча пропустил сам.
Впрочем, последняя десятиминутка вышла ударной - команды успели забить еще по одному голу. Завийский отметился после углового, а болгары спаслись в самой концовке точным ударом с линиий штрафной.
2:2, интересный матч, который мог и не состояться.
Также отметим, что это был последний матч Олимпика на сборах и уже сегодня вечером команда вылетает в Украину.
Монтана (Болгария) – Олимпик 2:2
Голы: 81’, 90’- Нкенг 32’, Завийский 85’
Олимпик: Чекотун (Альими 45’) - Снурницын (Векляк 45’), Драме (Зотько 70’), Лебеденко (Снурницын 70), Пасич, Бабенко (игрок на просмотре 70’), Тейшейра (Чогадзе 70’), Политыло (Романовский 70’), Хамелюк (Завийский 70’), Альваренга (Нкенг 70’), Нкенг (Бенито 45’)
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