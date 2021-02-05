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Наставник Олимпика сокрушается потере Шахаба и анонсирует подписание бразильского вингера
Игорь Климовский рассказал о кадровом потенциале команды
Главный тренер "
- Почему так рано возвращаетесь в Киев?
- Почему рано? Через неделю уже стартует чемпионат. Нужно время, чтобы адаптироваться к погодным условиям. В Анталии +20, а в Украине сейчас морозы… Кроме того, к нам приедет еще один футболист. Хотим дать и ему время влиться в коллектив, понять нашу структуру. Нужно чтобы он познакомился с командой. Рассчитываем, что этот игрок будет основным исполнителем на своей позиции.
- Кто же это?
- Не стану пока называть его имя, контракт еще не подписан. Но это бразилец. Ему 22 года, и он выступает на позиции вингера, обладает хорошей скоростью.
- Почему он не прошел сборов с командой?
- Сейчас из-за пандемии прилететь из Бразилии в Турцию проблематично, поэтому он присоединится к нам уже в Киеве.
- "Олимпик" в былые годы славился тем, что, как минимум, на половину перекраивала состав в межсезонье. Сейчас вы подписали всего несколько новичков. В чем причина?
- Во-первых, было не так много времени, чтобы просмотреть большое количество футболистов, а во-вторых, мы усиливаемся лишь точечно, подбирая футболистов конкретно на позицию, которая нас интересует. Это же хорошо.
- Команду практически уже покинул Шахаб. Насколько сложно будет его заменить и планируете ли вы еще искать усиление в нападение?
- Это действительно большая потеря для нас. Нападающий должен быть забивным, и Шахаб был именно таким форвардом. Сейчас у нас есть Каргбо, мы подписали камерунца Нкенга. На этих ребят будем рассчитывать и ожидать результата от них.
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