Наставник Олимпика сокрушается потере Шахаба и анонсирует подписание бразильского вингера

Главный тренер " Олимпика " Игорь Климовский рассказал о кадровой ситуации в команде.

- Почему так рано возвращаетесь в Киев?

- Почему рано? Через неделю уже стартует чемпионат. Нужно время, чтобы адаптироваться к погодным условиям. В Анталии +20, а в Украине сейчас морозы… Кроме того, к нам приедет еще один футболист. Хотим дать и ему время влиться в коллектив, понять нашу структуру. Нужно чтобы он познакомился с командой. Рассчитываем, что этот игрок будет основным исполнителем на своей позиции.

- Кто же это?

- Не стану пока называть его имя, контракт еще не подписан. Но это бразилец. Ему 22 года, и он выступает на позиции вингера, обладает хорошей скоростью.

- Почему он не прошел сборов с командой?

- Сейчас из-за пандемии прилететь из Бразилии в Турцию проблематично, поэтому он присоединится к нам уже в Киеве.

- "Олимпик" в былые годы славился тем, что, как минимум, на половину перекраивала состав в межсезонье. Сейчас вы подписали всего несколько новичков. В чем причина?

- Во-первых, было не так много времени, чтобы просмотреть большое количество футболистов, а во-вторых, мы усиливаемся лишь точечно, подбирая футболистов конкретно на позицию, которая нас интересует. Это же хорошо.

- Команду практически уже покинул Шахаб. Насколько сложно будет его заменить и планируете ли вы еще искать усиление в нападение?

- Это действительно большая потеря для нас. Нападающий должен быть забивным, и Шахаб был именно таким форвардом. Сейчас у нас есть Каргбо, мы подписали камерунца Нкенга. На этих ребят будем рассчитывать и ожидать результата от них.