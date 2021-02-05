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Мариуполь завершил турецкий сбор и вернулся в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда получила один выходной

Мариуполь завершил турецкий сбор и вернулся в Украину
Новина українською

Делегация "Мариуполя" прибыла домой после тренировочного сбора в Анталии.

Мариупольцы сперва на автобусе отправились в аэропорт Анталии, а оттуда уже совершили перелет в Стамбул и затем в Запорожье. В запорожском аэропорту команду ждал клубный автобус, на котором азовцы и завершили свое путешествие.

Команда получила один выходной и уже 6-го февраля соберется на клубной учебно-тренировочной базе и начнет подготовку непосредственно к матчу 14-го тура УПЛ против "Александрии", который назначен на 14-е февраля.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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