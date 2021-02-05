Мариуполь завершил турецкий сбор и вернулся в Украину

Делегация " Мариуполя " прибыла домой после тренировочного сбора в Анталии.

Мариупольцы сперва на автобусе отправились в аэропорт Анталии, а оттуда уже совершили перелет в Стамбул и затем в Запорожье. В запорожском аэропорту команду ждал клубный автобус, на котором азовцы и завершили свое путешествие.

Команда получила один выходной и уже 6-го февраля соберется на клубной учебно-тренировочной базе и начнет подготовку непосредственно к матчу 14-го тура УПЛ против "Александрии", который назначен на 14-е февраля.