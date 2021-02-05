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Мариуполь завершил турецкий сбор и вернулся в Украину
Команда получила один выходной
Делегация "
Мариупольцы сперва на автобусе отправились в аэропорт Анталии, а оттуда уже совершили перелет в Стамбул и затем в Запорожье. В запорожском аэропорту команду ждал клубный автобус, на котором азовцы и завершили свое путешествие.
Команда получила один выходной и уже 6-го февраля соберется на клубной учебно-тренировочной базе и начнет подготовку непосредственно к матчу 14-го тура УПЛ против "Александрии", который назначен на 14-е февраля.
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Источник:ФК Мариуполь
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