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Йовичевич: Селезнев из тех футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде

Премьер-лига
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Тренер Днепра-1 конфликт с игроком списывает на нервы

Йовичевич: Селезнев из тех футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич вспомнил о конфликте с Евгением Селезневым и заявил, что не против подписания контракта с игроком.

"Я считаю его очень хорошим футболистом. Уважаю его карьеру. То, что произошло между нами – это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240. Мы должны уважать друг друга.

Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде", – сказал Йовичевич.

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Напомним, что конфликт случился после матча девятого тура чемпионата Украины, в котором СК "Днепр-1" принимал "Колос".

После поединка конфликт перерос в перепалку в подтрибунном помещении. Во время ссоры Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. В ответ Селезнев заявил, что "это моя страна, и не хорвату мне рассказывать, как говорить".

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В статье: Игорь Йовичевич Евгений Селезне Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Бомбардир

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