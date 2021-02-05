Йовичевич: Селезнев из тех футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич вспомнил о конфликте с Евгением Селезневым и заявил, что не против подписания контракта с игроком.

"Я считаю его очень хорошим футболистом. Уважаю его карьеру. То, что произошло между нами – это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240. Мы должны уважать друг друга.

Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде", – сказал Йовичевич.

Напомним, что конфликт случился после матча девятого тура чемпионата Украины, в котором СК "Днепр-1" принимал "Колос".