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Йовичевич: Селезнев из тех футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде
Тренер Днепра-1 конфликт с игроком списывает на нервы
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич вспомнил о конфликте с Евгением Селезневым и заявил, что не против подписания контракта с игроком.
"Я считаю его очень хорошим футболистом. Уважаю его карьеру. То, что произошло между нами – это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240. Мы должны уважать друг друга.
Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде", – сказал Йовичевич.
Напомним, что конфликт случился после матча девятого тура чемпионата Украины, в котором СК "Днепр-1" принимал "Колос".
После поединка конфликт перерос в перепалку в подтрибунном помещении.
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